En un tono irónico, Janet Barboza cuestionó a Álvaro Rod luego de que sorprendiera en redes sociales al publicar un video en el que anuncia que será parte de un nuevo grupo de cumbia , a pesar de haber realizado recientemente una gira de despedida con las que aseguraba retirarse de los escenarios.En tiempo récord, Rod presentó su nuevo proyecto musical junto a Santiago Suarez, Ricky Santos, Gustavo Afanador, Jeff Gaván, Alan Newman y Jota Quiñones.

Para Barboza, el compositor de 'Escúchame mi amor' utilizó los pormenores de su relación con Samantha Batallanos, como el comentado shampoo de 500 soles que le pidió su expareja, para generar expectativa mediática y así anunciar, con toda la atención a su favor, la creación del nuevo grupo de cumbia que integrará. "Resulta que no siempre se retira. Ahora resulta que, al parecer, todo el vaucher que él mostró era parte del show, del marketing, porque no se retira (…) Ahora Álvaro Rod se dedicará a la cumbia", dijo la conductora.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

Janet Barboza crítica a Álvaro Rod

Durante la última edición de 'América hoy', Janet Barboza no se guardó nada y crítico a Álvaro Rod por presentar a su nueva orquesta de cumbia, pese a que durante semanas promocionó su supuesto retiro de la música tras exponer los conflictos de su relación con Samantha Batallanos. "Hay algo que a mí me ha llamado la atención poderosamente la atención: Álvaro Rod dice 'yo había pensando realmente retirarme de los escenarios, sin embargo, me convencieron de quedarme'". En tono burlón, Barboza agregó: "Mi gran incógnita, mi gran pregunta es: ¿Quién te convenció, Álvaro? Nadie, se convenció él solito".

La conductora sostuvo que realmente pensó que el salsero se alejaría de la música tras su exposición mediática y por no lograr el éxito que esperaba."Sin embargo, Álvaro Rod regresa, y lo hace en un género que muchos le hacen el 'fuchi', pero que da mucha plata: la cumbia. Porque la cumbia mueve a este país", aseveró.

Samantha Batallanos se pronuncia

En declaraciones para el podcast de Shirley Arica, Samantha Batallanos expresó su indignación con Álvaro Rod al considerar que se aceró a ella únicamente por estrategia mediática. "Todo el mundo me ha dicho que él estuvo conmigo porque fue su estrategia de marketing. Luego hizo su show y de ahí me terminó", señaló.

"Fue la estrategia de marketing que él utilizó. El mitómano resultó él. Igual espero que le sirva, porque no solo se trata de hacer show, sino de que su carrera realmente perdure", declaró. Además, Jean Paul Santa María reveló que, dese abril, sabía que Álvaro Rod formaría una agrupación de cumbia, información respaldada por Edson Dávila.