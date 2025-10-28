HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

Tras dejar para siempre el mundo de los realities, Ana Olórtegui inició su camino en la música, participando en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’, mostrando su talento en diversos géneros.

Ana Olórtegui, exparticipante de realities como 'Combate', se despide del formato televisivo y se enfoca en su carrera musical. Con su voz potente, busca consolidarse en la escena peruana. Fotos: difusión.
Ana Olórtegui, exparticipante de realities como 'Combate', se despide del formato televisivo y se enfoca en su carrera musical. Con su voz potente, busca consolidarse en la escena peruana. Fotos: difusión.

Los realities juveniles como ‘Combate’, ‘Esto es guerra’ y ‘Bienvenida la tarde’ han hecho famosos a decenas de personajes peruanos y extranjeros. Algunos participantes hicieron fama, dinero y carrera con dichos programas por muchos años, sin embargo, otros utilizaron dichas vitrinas como una especie de trampolín para dedicarse a lo que realmente les apasiona. Ese fue el caso de Ana Olórtegui, una bella modelo que destacó por su belleza y su destreza física.

Durante su paso por ‘Combate’, Ana Olórtegui no generó mucha controversia ni fue emparejada con ninguno de los chicos reality, ya que en ese entonces estaba en pareja. Sin embargo, eso no fue impedimento para robar suspiros de parte de sus compañeros, sobre todo de Israel Dreyfus.

Ana Olórtegui y su pasión por la música

Tras dejar para siempre el mundo de los realities juveniles, Ana Olórtegui se enfocó en la música. Por eso, en el 2012 postuló a ‘Operación triunfo’, un concurso de canto conducido por Gisela Valcárcel. Durante su permanencia, la joven brilló y disfrutó al cantar temas como ‘La Playa’, ‘El sol no regresa’, 'Mi Linda Wawita', ‘Fabricando fantasías’ y ‘La loba’.

Años después, Ana Olórtegui volvió a la televisión gracias a ‘La voz Perú’. En aquella ocasión, la cantante interpretó ‘Mi reflejo’ para convencer a los entrenadores del programa, logrando que Mike Bahía voltee su silla. Sin embargo, la joven no llegó lejos porque su coach no la eligió en la batalla que protagonizó con Stefano Grande, luego de que ambos interpretaran a dúo el tema ‘Arrasando’.

Incluso, en sus redes sociales, Olórtegui cuestionó al programa de Latina y dejó entrever cierto favoritismo hacia algunos de los participantes. “A una semana de mi presentación en el concurso ‘La voz Perú’, deseaba compartirles mi punto de vista y hacerlos parte de esta experiencia, pero sobre todo que sepan la decepción que me llevé”, aseveró.

¿A qué se dedica Ana Olórtegui en la actualidad?

La música es una carrera de largo aliento y eso lo sabe muy bien Ana Olórtegui, quien no ha dejado de remar para buscarse un espacio en la escena peruana. Tras probar con las baladas, la intérprete peruana ahora está apostando por la cumbia. Por eso, en mayo de este año, lanzó ‘Cómo duele’, versión de ‘Como me duele perderte’ de Gloria Estefan.

El pasado 22 de octubre, Ana Olórtegui se mostró emocionada al anunciar el lanzamiento de ‘Ni contigo ni sin ti’, un cover versionado a cumbia peruana con el que busca marcar un nuevo paso en su proyección artística. 

Ana Olórtegui anunció el lanzamiento de su nuevo single ‘Ni contigo ni sin ti’, una versión en cumbia que refuerza su compromiso con el género y su estilo romántico. Fotos: Facebook/Ana Olórtegui

Ana Olórtegui anunció el lanzamiento de su nuevo single 'Ni contigo ni sin ti', una versión en cumbia que refuerza su compromiso con el género y su estilo romántico. Fotos: Facebook/Ana Olórtegui

“Me inspiré en versionar este tema en cumbia debido a mi afinidad con las bandas regionales y actuales en México, siendo una de ellas Ángeles Azules. Ya que gracias a ellos pude conocer esta canción feat con Pepe Aguilar. Partí por escoger este tema desde la composición de la letra, la melodía y la interpretación del cantante, haciéndolo especial para mí. Ya que generalmente me inclino a temas musicales donde pueda interpretar temas románticos o amores no correspondidos”, dijo la joven sobre su nuevo tema.

Esta producción, que se encuentra en todas las plataformas digitales (YouTube y Spotify), confirma su apuesta por consolidarse dentro del género y reafirma su versatilidad como intérprete. La fuerza de la letra y la carga melódica del tema despertaron en ella la necesidad de darle un sello propio, fiel a su estilo romántico y emotivo.

Ana Olórtegui y sus inicios en la música

Su pasión por la música y el canto la llevó desde muy joven a escenarios escolares y concursos locales. Con el tiempo, esa vocación artística se consolidó participando en talleres de canto, festivales juveniles y presentaciones culturales que fueron moldeando su estilo y sensibilidad.

Ana Olórtegui ha sabido conquistar al público con una voz potente y un carisma que trasciende generaciones. Sus presentaciones no solo destacan por la calidad vocal, sino también por la cercanía y emoción que logra transmitir en cada intervención suya.

