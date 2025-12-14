HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Christian Cueva aseguró que se siente identificado con Juan Pablo II porque ambos vienen de abajo: "Tal cual fue mi carrera"

El volante peruano contó que aceptó de inmediato cuando recibió la llamada de la presidenta de Juan Pablo II porque confía en el proyecto deportivo.

Christian Cueva se mostró maravillado por el proyecto deportivo de Juan Pablo II. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Christian Cueva se mostró maravillado por el proyecto deportivo de Juan Pablo II. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Christian Cueva es nuevo jugador de Juan Pablo II para la Liga 1 2026. El volante peruano deja Emelec después una temporada con altibajos y regresa el fútbol peruano en busca de su revancha. En una reciente entrevista, 'Aladino' contó por qué se animó a fichar por el club de Chongoyape pese al poco tiempo que tiene en primera división.

En una reciente conversación con L1 Radio, Cueva aseguró que se siente identificado con Juan Pablo II porque ambos vienen de abajo. Por ello, no dudó en aceptar la propuesta cuando recibió la llamada de la presidenta.

PUEDES VER: PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

lr.pe

Christian Cueva contó que se siente identificado con Juan Pablo II

"Muy contento por la oportunidad que se me está dando. (Agradecer) a la presidenta y la familia. Como lo dije en una entrevista que tuve con el club, yo me siento muy identificado porque es un equipo que viene de abajo, de liga, de Copa Perú, tal cual fue mi carrera en mis comienzos. Muy contento de estar y compartir una experiencia más en mi carrera", dijo.

Posteriormente, reveló cómo se concretó su llegada a Chongoyape. "Me llamo la presidenta, la conozco lógicamente y me habló del proyecto. Cuando lo hizo me agradó, lo que yo deseo es que Juan Pablo II, que ya va a jugar su segundo año en primera, cumpla con sus aspiraciones. No solo el primer equipo, sino también las divisiones. Y que ellos confíen en mi me hizo sentir feliz porque algo puedo aportar en los jóvenes", agregó.

PUEDES VER: Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley: Son medio h****

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Christian Cueva?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Christian Cueva tiene un valor en el mercado de 250.000 euros.

