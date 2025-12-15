HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Pamela López revela que Yahaira marcó distancia de ella tras comentarios sobre Luis Fernando y la aconseja: “Que ande con cuidado”

La influencer Pamela López se refirió a su vínculo con la salsera y aprovechó en dejarle un mensaje que no pasó desapercibido.

Pamela López volvió a colocarse en el ojo público tras pronunciarse sobre la cercanía entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez. Durante una reciente aparición televisiva, la exesposa de Christian Cueva abordó el tema con franqueza.

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas. Sin embargo, la pareja de Paul Michael también aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a la salsera.

Pamela López aclara su relación con Yahaira Plasencia

Pamela López se presentó en el programa 'El reventonazo de la Chola', donde fue consultada sobre su actual vínculo con Yahaira Plasencia. Ante la pregunta, precisó que nunca existió una amistad cercana, aunque sí mantuvieron un trato cordial que con el tiempo se fue enfriando de forma natural.

“Yahaira no somos íntimas, pero sí teníamos ahí una conversación, nos conocíamos. Sí, de un tiempo ya no interactuábamos. Incluso tuvo un podcast y una vez me invitó. Entiendo que ella no quiera explayarse más, pero las cosas a futuro se ven”, expresó López, marcando distancia sin recurrir a la confrontación.

Pamela López y su advertencia tras experiencia con Luis Fernando

La influencer también reveló que fue ella quien decidió cortar todo vínculo con Luis Fernando Rodríguez, luego de notar comportamientos que le generaron incomodidad. Esa vivencia la llevó a cerrar ese capítulo y a emitir una advertencia sincera.

“Él fue mi amigo, estuvimos conociéndonos y en ese proceso hubo cosas que me asustaron un poco y yo decidí ya terminarlo”, señaló. Luego agregó: “Que ande con cuidado, al menos en mi caso, que ya tengo una experiencia que tal vez no lo conoce. Pero si se siente feliz y cómoda, felicidades, para adelante”.

