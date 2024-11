Los Hermanos Silva son una destacada orquesta de cumbia originaria de Trujillo, Perú, fundada en 2005 por los hermanos Carlos Antonio y Diego Martín Silva León. Además de músicos, ambos son abogados de profesión, lo que les ha permitido combinar sus conocimientos legales con su pasión por la música.



A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha enfrentado diversos desafíos. Uno de los más significativos fue la decisión de hipotecar la casa de sus padres para adquirir un bus que facilitara sus giras, demostrando su compromiso y dedicación al proyecto musical. Este riesgo financiero fue superado con éxito, ya que lograron cancelar la deuda en un año, aunque con intereses que casi duplicaron el costo inicial del vehículo.

En sus casi dos décadas de carrera, los Hermanos Silva han recorrido diversas regiones del Perú, llevando su música a múltiples escenarios. Han compartido tarima con reconocidas agrupaciones como Agua Marina y Grupo 5, a quienes consideran leyendas de la cumbia peruana y de quienes han recibido inspiración para su propio desarrollo artístico.

Dennys Chichico, Renato Palma, Francesca Siche, Luis Aranda y Jean Pool son los vocalistas de Hermanos Silva. Foto: Ana Ureta/La República

Líder de Hermanos Silva lanza fuerte crítica al Grupo 5



Carlos Silva León, uno de los dos dueños de Hermanos Silva, se animó a opinar sobre las críticas que semanas atrás recibió Christian Yaipén por el supuesto uso de playback en sus conciertos. Según el abogado trujillano, ninguna agrupación de cumbia en el Perú utiliza playback para los espectáculos en vivo. En su caso, solo recurren a ello cuando van a salir en televisión.



Sin embargo, hay orquestas como Grupo 5 que abusan de los efectos musicales, a tal punto que no parece que estuvieran en vivo. “Hay grupos que ya están muy robotizados y quieren que suene a la perfección. Y lo bonito de la música es que te puedas equivocar, hacer alguna desafinación, jugar con tu voz y puedas cambiar de ritmo”, manifestó en entrevista para La República.

Para Carlos Silva no hay mucho sentido que el sonido de un concierto en vivo suene igual al de un estudio de grabación. “Si se dan cuenta, el grupo que mencionas (Grupo 5) suena distinto al resto porque está robotizado. Si estuviera en vivo, sonaría de otra manera. Allí están metidos la sala, el ingeniero de sonido que le dan niveles de sonido, afinación, efectos y todo. Hay hasta efectos para poder cantar bien, si estás más de la voz. El efecto hace que cantes como si estuvieras recién nacido”, añade.

El líder de Hermanos Silva no condena el hecho de que Grupo 5 utilice tantos efectos musicales. “El que puede, puede. Si se sienten bien, en buena hora”, dice. Sin embargo, ellos prefieren no hacerlo en su agrupación. “Lo que suena en vivo, tiene que sonar con sus fallas. El que tú le arregles y le des un poquito de afinación y un poquito de masterización, es una cosa; pero robotizarlo, eso ya no es música”.



¿Quiénes son los integrantes de Hermanos Silva?



Dennys Chichico, Renato Palma Visosa, Francesca Siche, Luis Aranda, Jean Pool Meléndez, vocalistas de Hermanos Silva, cuentan cómo fue sus respectivos ingresos a la agrupación trujillana y cuáles son sus canciones favoritas.