El efecto Dua Lipa: repasamos su primer concierto en Lima

Al salir del Estadio San Marcos, había una sola pregunta ¿Dua Lipa acaba de ofrecer el concierto del año? Los que han visto a Alanis Morissette o a System of a Down pueden discrepar, por supuesto, pero también se trata de propuestas y de géneros musicales distintos.

La cantante nacida en Londres alistaba su primer concierto en Lima con su tercer disco. Con treinta años, tiene premios Grammy, una nominación al Globo de Oro y llegaba siendo considerada como una de las personas más influyentes según la edición del 2024 de Time. Es decir, Dua Lipa llegaba a Perú en su mejor momento.

“Tenemos que responder”, decían en las redes sociales sobre el recibimiento que tuvieron otras figuras del pop como Lady Gaga: llegó en 2012 con una gran puesta en escena, pero su calidad vocal y su trabajo como activista en Perú no coincidieron con la respuesta del público, pues cantó en San Marcos con el estadio muy lejos del lleno total. Claro, a Katy Perry no le fue mal en las dos oportunidades que cantó en el Jockey Club.

A horas del show de Dua Lipa aún había entradas a la venta, pero al promediar las 8 de la noche, en los alrededores del Estadio San Marcos se anticipaba una fiesta. Lo primero que se pudo observar fue a miles cruzando las avenidas para ingresar a las zonas respectivas y grupos de amigos y familias comprando, en ruta, polos con el rostro de la cantante. Algunos padres cargaban a sus hijos y otros comentaban que se animaron en el último día y que pagaron más de lo que costaba la entrada “porque lo valía”.

El concierto estaba programado para las 8:30 de la noche. Desde el lado derecho del campo 1 se ve la pasarela con dificultad por la cantidad de fans agrupados y por el mar de teléfonos listos para grabar el ingreso de Dua Lipa. En la pantalla, confirmaron que el concierto cambiaría de hora a las 9:30 p.m. No hubo pifias y, a pesar del caos vehicular, el estadio parecía llenarse poco a poco.

El encuentro de Dua Lipa con sus fans desde que pisó Perú parecía haber creado un arco narrativo y el concierto venía precedido por ese recibimiento. La misma energía con la que correspondió a los que esperaban en las afueras del hotel miraflorino donde se hospedaba, estuvo presente en el escenario: fotografías, abrazos y agradecimientos en español. Por eso, cuando salió al escenario cantando Training Season de su disco Radical Optimism, veíamos la continuación de algo que habíamos presenciado desde el domingo. Hay esa imagen de superestrella inalcanzable que la londinense contradice.

En cuanto a la puesta en escena, cumplió con una propuesta que se espera de una figura del pop mundial: calidad vocal, una pasarela que parecía unir a cada sector del estadio y una plataforma que la elevaba en medio del show. Tuvo un sonido impecable, un juego de luces que parecían convertir el concierto en un rave con One Kiss y fuegos artificiales.

Pero a Dua Lipa solo le bastó una canción, una coreografía y su imponente presencia para tener al público (o al menos a los que no grababan) hipnotizado.

Cumbia peruana

Con el cambio de inicio de show absolutamente olvidado, cantó End of an Era y Break My Heart. Después de la canción que grabó con Calvin Harris y Whatcha Doing, pasadas las 10 de la noche faltaba la confirmación de qué tema local había elegido. En Brasil había cantado Magalenha y en Argentina De música ligera, y a pesar de que se había filtrado la información de que cantaría una cumbia, algunos en el estadio creían que había elegido cantar la universal La flor de la canela. Lo cierto es que los ensayos con Mauricio Mesones llevaban meses, pero se mantuvieron en confidencialidad.

¡Histórico! Dua Lipa causa furor al cantar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su concierto en Estadio San Marcos

Antes de presentar al peruano, la cantante elogió la gastronomía peruana y agradeció la hospitalidad del público. “Que esta sea la primera de muchas visitas”.

La gran banda que la acompaña en su gira empezó a tocar el tema Cariñito, escrito por Ángel Aníbal Rosado a finales de los 70. La londinense cantó y bailó cumbia, pero lo más llamativo fue que disfrutó dejando al cantante peruano brillar en su escenario. En Instagram escribió: “Lima, anoche fue perfecto. Gracias por toda esa hermosa energía en mi primera vez en su país. Gracias Mauricio Mesones por acompañarme y hacerlo más especial”.

La carrera de Dua Lipa trasciende la música y hemos dicho que está construyendo un imperio cultural con su plataforma dedicada a la literatura. Además, como ella lo ha dicho, su presencia es “política” y, como hija de inmigrantes que huyeron de la violencia, podríamos pensar que la decisión de cantar una cumbia en Perú no es solo una coincidencia artística. “Elegimos canciones que nos encantan, y creo que todas tienen algún tipo de historia o conexión personal, o evocan un sentimiento”, declaró en una entrevista a Variety.

El talento de Dua Lipa convence en vivo y su energía se mantiene hasta el final del show. Estamos ante una de las grandes artistas del pop.