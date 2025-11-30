Melissa Klug fue consultada sobre Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán. La empresaria aseguró que no tiene ningún problema con la bailarina. Además, precisó que, aunque aún no la conoce en persona, no le incomoda su presencia y reveló que su hijo mayor ya ha compartido momentos con ella.

En cuanto a Darinka Ramírez, madre de la última hija del exjugador de la Selección Peruana de Fútbol, Klug señaló que coincidieron por motivos laborales y que se llevó una muy buena impresión de la influencer. Destacó, además, que es la mamá de la hermana menor de sus hijos.

Melissa Klug aprueba a Xiomy Kanashiro

Durante su entrevista con la 'Chola Chabuca', Melissa Klug fue consultada por Xiomy Kanashiro y reiteró que no tiene conflicto alguno con la pareja de Farfán. "No tengo ningún problema con Xiomy. Mi hijo la conoce y yo no tengo inconvenientes con ella. No la conozco personalmente", comentó.

La 'Blanca de Chucuito' explicó que su hijo mayor ya ha compartido momentos con Kanashiro, específicamente durante el cumpleaños de 'La Foquita' celebrado en Miami, festejo que incluyó un paseo en yate. Para muchos, ese encuentro fue un paso significativo, pues Farfán presentó oficialmente a su pareja a sus herederos.

Melissa Klug se pronuncia sobre Darinka Ramírez

La empresaria también se refirió a Darinka Ramírez y expresó palabras de aprobación hacia ella: "La conocí por trabajo. Me cayó super bien, la verdad, desde el primer momento en que conversamos. Tiene una hija que es hermana de mis hijos. Todo bien con ella".

Como se recuerda, meses atrás, Ramírez manifestó su molestia con Farfán porque no logró comunicarse con la abogada del exjugador para obtener el permiso que le permitiera viajar con su hija a Colombia. Según declaró entonces, no recibió respuesta, mientras que Farfán sí pudo salir del país sin inconvenientes.