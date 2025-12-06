HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Darlene Rosas, exchica reality, reaparece en redes y muestra su avanzado embarazo: "¡No no me la creo!"

Darlene Rosas y Ricardo Oviedo esperan su primer hijo. La noticia fue publicada en las redes sociales de la exchica reality y celebrada por su seguidores. 

Darlene Rosas anunció que será mamá Foto: Composición LR
Darlene Rosas anunció que será mamá Foto: Composición LR

La influencer de moda y recordada chica reality Darlene Rosas sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer bebé, en una de las noticias más comentadas en redes sociales. La actriz y modelo peruana, conocida por su participación en los programas 'Combate' y 'Bienvenida la tarde', compartió la noticia a través de un emotivo video publicado en Tik Tok. En él, aparece junto a su esposo, Ricardo Oviedo, y ambos se muestran emocionados por iniciar esta nueva etapa en sus vidas.

El material audiovisual, que dura casi dos minutos, la artista de 34 años expresó su alegría y explicó que, debido a su avanzado embarazo, estuvo alejada de las redes durante varios meses. Su penúltimo video fue publicado el 7 de septiembre, y en él relataba su dura lucha con la endometriosis, enfermedad que la llevó al quirófano y transformó su vida por completo.

Darlene Rosas anuncia que será mamá

El video difundido por Darlene Rosas en redes sociales muestra todo el proceso: desde el momento en que se entera de su embarazado hasta cuando escucha los latidos de su bebé. El clip emocionó a sus millones de seguidores en Tik Tok. Posteriormente, se observa a su esposo conmovido, así como un fragmento de la revelación del género del bebé. Para mantener la intriga, dicha parte fue publicada en blanco y negro.

La modelo acompañó el video con el siguiente mensaje: "La razón de mi ausencia en redes: algo hermoso que hemos guardado por más de cinco meses, llenos de amor, momentos mágicos y muchos síntomas, pero también de gratitud. Ahora quiero compartir esta noticia con todos ustedes, con todo el amor de nuestro corazón. Han sido meses intensos, ¡ya les iré contando! ¿Qué creen, niño o niña? (lo que ya saben, no lo revelen".

Darles Rosas será mamá tras su dura lucha con la endometriosis

Hace casi cuatro meses atrás, Darlene Rojas se mostró vulnerable y compartió con su seguidores en redes sociales su experiencia con la endometriosis. A un año de haberse sometido a una cirugía, la modelo relató que su caso fue tan grave que incluso se detectó tejido en el tórax, una condición poco común que afecta solo al 1% de las mujeres que padecen esta enfermedad.

Desde hace siete años, Darlene reside en México, donde ha desarrollado una carrera como creadora de contenido enfocada en consejos de moda, estilo de vida y mensajes de amor propio. Además, ha trabajado como actriz en producciones internacionales como las series 'La piloto' y 'Desenfrenadas', así como en la película 'La peor de mis bodas'.

