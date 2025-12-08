La cantante peruana sorprendió al ser parte de la producción de la intérprete de 'Tusa'. Foto: Composición LR

La cantante peruana sorprendió al ser parte de la producción de la intérprete de 'Tusa'. Foto: Composición LR

La reciente producción audiovisual “Tropicoqueta”, presentada el fin de semana por la cantante colombiana Karol G, incluyó la participación inesperada de la Tigresa del Oriente. Para sorpresa de muchos, su aparición generó de inmediato diversas reacciones en redes sociales.

El lanzamiento del videoclip coincidió con la difusión del documental ‘La Premiere’. En medio de ese despliegue, la intérprete de “Frazada de Tigre” destacó por su estilo único y la energía con la que se desenvolvió frente a cámara.

La Tigresa del Oriente sorprende al aparecer bailando en videoclip de Karol G

La artista peruana se lució con su clásico traje animal print, realizando los pasos de baile que forman parte de su sello personal y lanzando su icónico rugido frente a cámara. Su participación se desarrolló en un ambiente festivo donde también aparecieron otras figuras ampliamente reconocidas, entre ellas la mexicana Ly May.

El videoclip fue una propuesta colorida, con invitados especiales y un ambiente celebratorio. Dentro de la puesta visual, la aparición de la Tigresa se volvió uno de los momentos más compartidos por los usuarios, quienes destacaron el carisma con la que se mostró en el video.

Agradece a Karol G en redes y usuarios reaccionan

Tras el estreno, la cantante compartió una publicación en su cuenta de Instagram celebrando su participación en el videoclip y dedicando unas palabras a la colombiana.

Tigresa del Oriente envía mensaje a Karol G tras su participación en "Tropicoqueta". Foto: Instagram

“Gracias a mi amiga Karol G por esta linda experiencia. Garritas positivas, juuuuuaug. Soy clave”, escribió, acompañando el texto con imágenes de su llegada a Colombia.

La publicación acumuló rápidamente muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes dejaron mensajes de cariño.

“Muchas felicidades, tigrecita”, “Que sigan los éxitos”, “Qué honor para Karol G hacer un dúo con la Tigresa” y “Eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios dirigidos a la artista.