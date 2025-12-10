Pedro Gallese y Lucero Jara protagonizaron, en noviembre de 2019, uno de los ampays más comentados de ese año. El arquero de la selección peruana había sido captado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme' saliendo de un hotel con la influencer a altas horas de la madrugada, lo que provocó el final de su matrimonio con Claudia Díaz. Aunque con el paso del tiempo fue vuelto a ver junto a su esposa, a quien le pidió perdón públicamente, el escándalo continúa siendo recordado en la farándula nacional.

Seis años después, Gallese y su cónyuge coincidieron en el mismo lugar que Lucero. Las imágenes de este nuevo momento fueron difundidas una vez más en el programa de Magaly Medina, quien no se guardó nada sobre la curiosa situación.

Pedro Gallese y su esposa son vistos en el mismo lugar que Lucero Jara

Todo ocurrió durante el aniversario de Alexander Abreu y Havana D’Primera, celebrado en Scencia La Molina. La velada contó con la participación de destacados compatriotas del trompetista cubano, entre ellos Leo Vera y Pedro Calvo, quienes se presentaron como artistas invitados. Entre el público también se hicieron presentes reconocidas figuras nacionales como Carlos Ascues y Pedro Gallese, quien disfrutó del espectáculo acompañado de su esposa Claudia Díaz.

Otra asistente que no pasó desapercibida fue Lucero Jara, la influencer que en 2019 protagonizó un recordado ampay junto al 'Pulpo'. Según reveló 'Magaly TV, la firme', Jara estuvo bailando con un grupo relativamente cerca del arquero. Aunque no se sabe si llegaron a cruzarse, hubo un momento clave: Gallese acompañó a su esposa al baño y, apenas segundos después de su regreso, Lucero apareció en el mismo lugar.

Magaly reacciona tras ver que Gallese y su esposo coincidieron en el mismo lugar que Lucero Jara

Tras la difusión de las imágenes, Magaly Medina no ocultó su ironía al referirse al arquero nacional. "¿Qué coincidencias, no? El concierto de Alexander Abreu hizo que pasaran esta serie de coincidencias. Gallese y la esposa, que además estaba vestida bien parecida a la extrampa”, comentó la 'Urraca'.

La periodista de espectáculos incluso dejó entrever que Claudia Díaz y Lucero Jara pudieron haberse cruzado: "Y cuando van al baño, yo no sé en qué momento se cruzan. Ahí está la esposa de Gallese y luego por ahí ven que los dos se cruzan en el camino al baño. En algún momento, la esposa y la trampa se han tenido que ver en el baño". Finalmente, Medina volvió a remarcar la similitud entre los atuendos de Claudia Díaz y la influencer, subrayando en tono burlón: "Las dos en brillos. Parece que tiene los mismos gustos 'San Gallese'. Coincidencias de la vida”.