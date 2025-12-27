La Navidad suele dejar escenas memorables y Liz Padilla no fue la excepción. La popular tiktoker, quien atraviesa una nueva etapa sentimental, decidió celebrar estas fiestas con un gesto especial dedicado a su novia, Tania Pinedo.

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró cómo celebró la fecha junto a su entorno cercano. Además del detalle principal, llevó obsequios para las personas que participaron en su compartir navideño.

Liz Padilla sorprende a su novia con regalo por Navidad

Durante el video, Liz entregó un presente cuidadosamente envuelto a Tania Pinedo, generando expectativa entre los presentes. “¿Qué se dice?... ¿Qué creen qué es?”, expresó la tiktoker antes de que su pareja abriera el regalo.

Al retirar el envoltorio, Tania reaccionó con emoción al descubrir que se trataba de un charango. “Mi chiquita hermosa para que juegue”, comentó Liz, antes de fundirse en un abrazo con su novia, escena que conmovió a sus seguidores.

Novia de Liz Padilla se muestra agradecida por regalo

La reacción de Tania no tardó en llegar. Visiblemente emocionada, agradeció el gesto con una frase que selló el momento. “Gracias bebecita”, señaló la joven.

El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de la complicidad y el cariño que ambas mantienen, sin embargo, otros no lo tomaron de la mejor manera.

Liz Padilla dedica mensaje a Tania Pinedo tras oficializar su relación

Días antes de la celebración navideña, Liz Padilla ya había conmovido a sus seguidores con un mensaje dedicado a su novia. Luego de su separación de su expareja, conocido como ‘El hombre de la casa’, la influencer optó por darse una nueva oportunidad en el amor.

“Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía”, escribió la tiktoker junto a un video publicado en sus redes sociales.