HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

Anuel AA inicia con varias horas de retraso su concierto en Lima y desata caos en el Monumental: show comenzó al promediar las 3.00 a. m.

¡Desató caos en el Monumental! Anuel AA generó polémica en Lima al iniciar su concierto con más de 4 horas de retraso. El evento estaba programado para las 10:30 p. m.

No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima.
No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima. | Foto: composición LR/ TikTok/ kevinnn_jb/ djfabianmedina_17

El cantante puertorriqueño Anuel AA protagonizó un polémico concierto en Lima en el Arena Monumental de Ate en Lima. El evento formaba parte de su gira 'Real Hasta La Muerte 2' y estaba programado para iniciar a las 10.30 p. m. del viernes 5 de diciembre, según informó la productora encargada. Sin embargo, el espectáculo comenzó en la madrugada del sábado 6 —en medio de una ligera llovizna—, de acuerdo con los asistentes que compartieron su experiencia en redes sociales.

La demora generó indignación entre los fanáticos, muchos de los cuales estuvieron esperando desde que el recinto abrió sus puertas en horas de la tarde para ver el muy esperado regreso del artista a la capital peruana tras la cancelación de una presentación anterior en octubre pasado.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

lr.pe

Retraso en concierto de Anuel AA desató indignación

El concierto estaba programado para las 10.30 p. m., pero Anuel AA apareció en el escenario cerca de las 3.00 a. m., según reportaron los propios asistentes en plataformas digitales como TikTok. La demora de más de 4 horas generó un malestar evidente: muchos reclamaron en redes sociales por la falta de respeto y de compromiso, y no faltaron quienes recordaron que el artista también había llegado varias horas tarde a su concierto en Lima en 2022.

Algunos usuarios también señalaron que el cantante puertorriqueño habría sido visto en el aeropuerto Jorge Chávez pasada la medianoche del sábado 6 de diciembre.

Anuel AA en aeropuerto de Lima. Foto: TikTok/malvo.pe

Anuel AA en aeropuerto de Lima. Foto: TikTok/malvo.pe

PUEDES VER: Fonseca Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena1

lr.pe

La versión de la productora y el desenlace del show

La productora responsable del evento había confirmado previamente que el inicio del concierto de Anuel AA estaba previsto para las 10.30 p. m., con un show previo de DJ Fabian programado para las 6.00 p. m. Sin embargo, mientras que el telonero comenzó a tiempo su espectáculo, la empresa Iguana Producciones informó en un comunicado oficial que el reguetonero presentaba "un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo", aunque ya se encontraba en camino. Además, garantizaron que el evento sí se llevaría a cabo, en medio de rumores de una cancelación repentina.

No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima. Foto: Iguana Producciones

No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima. Foto: Iguana Producciones

Aunque la molestia fue evidente y muchos asistentes optaron por retirarse debido al incidente, la energía cambió una vez que el artista subió al escenario. La euforia de los seguidores terminó imponiéndose sobre la frustración inicial, dejando una noche marcada por el contraste entre la indignación y el entusiasmo. El episodio, sin embargo, se suma a otros antecedentes recientes de impuntualidad en la carrera del cantante, quien también inició tarde sus conciertos en España.

Notas relacionadas
Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

LEER MÁS
Fonseca Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena1

Fonseca Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena1

LEER MÁS
Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

LEER MÁS
Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

LEER MÁS
Muere icónico actor mexicano Eduardo Manzano a los 87 años: histórico comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una familia de diez’

Muere icónico actor mexicano Eduardo Manzano a los 87 años: histórico comediante de ‘Los Polivoces’ y ‘Una familia de diez’

LEER MÁS
Fonseca Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena1

Fonseca Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena1

LEER MÁS
Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

LEER MÁS
Quentin Tarantino acusa al famoso actor Paul Dano de arruinar una de sus mejores películas: “Es un flojo”

Quentin Tarantino acusa al famoso actor Paul Dano de arruinar una de sus mejores películas: “Es un flojo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Entretenimiento

¿Quién es Kelin Rivera Kroll? Edad, estatura y perfil de la representante peruana en el Miss Cosmo 2025

¿Cuándo es la final del Miss Venezuela 2025? Fecha, candidatas y canal de transmisión

Entradas para Mon Laferte en Perú 2026: precios, fecha y hora de venta en Teleticket

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025