No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima. | Foto: composición LR/ TikTok/ kevinnn_jb/ djfabianmedina_17

No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima. | Foto: composición LR/ TikTok/ kevinnn_jb/ djfabianmedina_17

El cantante puertorriqueño Anuel AA protagonizó un polémico concierto en Lima en el Arena Monumental de Ate en Lima. El evento formaba parte de su gira 'Real Hasta La Muerte 2' y estaba programado para iniciar a las 10.30 p. m. del viernes 5 de diciembre, según informó la productora encargada. Sin embargo, el espectáculo comenzó en la madrugada del sábado 6 —en medio de una ligera llovizna—, de acuerdo con los asistentes que compartieron su experiencia en redes sociales.

La demora generó indignación entre los fanáticos, muchos de los cuales estuvieron esperando desde que el recinto abrió sus puertas en horas de la tarde para ver el muy esperado regreso del artista a la capital peruana tras la cancelación de una presentación anterior en octubre pasado.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Retraso en concierto de Anuel AA desató indignación

El concierto estaba programado para las 10.30 p. m., pero Anuel AA apareció en el escenario cerca de las 3.00 a. m., según reportaron los propios asistentes en plataformas digitales como TikTok. La demora de más de 4 horas generó un malestar evidente: muchos reclamaron en redes sociales por la falta de respeto y de compromiso, y no faltaron quienes recordaron que el artista también había llegado varias horas tarde a su concierto en Lima en 2022.

Algunos usuarios también señalaron que el cantante puertorriqueño habría sido visto en el aeropuerto Jorge Chávez pasada la medianoche del sábado 6 de diciembre.

Anuel AA en aeropuerto de Lima. Foto: TikTok/malvo.pe

La versión de la productora y el desenlace del show

La productora responsable del evento había confirmado previamente que el inicio del concierto de Anuel AA estaba previsto para las 10.30 p. m., con un show previo de DJ Fabian programado para las 6.00 p. m. Sin embargo, mientras que el telonero comenzó a tiempo su espectáculo, la empresa Iguana Producciones informó en un comunicado oficial que el reguetonero presentaba "un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo", aunque ya se encontraba en camino. Además, garantizaron que el evento sí se llevaría a cabo, en medio de rumores de una cancelación repentina.

No es la primera vez que Anuel AA llega tarde a un concierto en Lima. Foto: Iguana Producciones

Aunque la molestia fue evidente y muchos asistentes optaron por retirarse debido al incidente, la energía cambió una vez que el artista subió al escenario. La euforia de los seguidores terminó imponiéndose sobre la frustración inicial, dejando una noche marcada por el contraste entre la indignación y el entusiasmo. El episodio, sin embargo, se suma a otros antecedentes recientes de impuntualidad en la carrera del cantante, quien también inició tarde sus conciertos en España.