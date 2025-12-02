HOYSuscripcion LR Focus

Exchico reality reaparece tras polémica por shampoo de S/500 que pidió Samantha Batallanos: "Jamás estaría con alguien que pida"

Samantha Batallanos generó controversia tras afirmar que su expareja, Álvaro Rod, se negó a comprarle un costoso shampoo. Por ello, un reconocido exintegrante de ‘Combate’ no dudó en dar su opinión.

Exchico reality de Combate salió al frente y opinó de la polémica por el shampoo de casi S/500 que Samantha Batallanos le pidió a Álvaro Rob.
Exchico reality de Combate salió al frente y opinó de la polémica por el shampoo de casi S/500 que Samantha Batallanos le pidió a Álvaro Rob.

La reciente controversia protagonizada por Samantha Batallanos, luego de afirmar que su expareja Álvaro Rod se negó a comprarle un shampoo valorizado en casi S/500, continúa generando reacciones en el mundo del entretenimiento. Esta vez, quien sorprendió con un comentario fue el exchico reality André Castañeda, que no dudó en pronunciarse tras la difusión del video en Instarándula, donde la modelo hablaba del tema con Samuel Suárez.

En medio de los comentarios del público, Castañeda dejó un mensaje que no pasó desapercibido: "Yo le compro shampoo a mis perros, porque ellos no se pueden comprar. Pero, ¿por qué tendría alguien que comprarle cosas de aseo a otra persona? ¿Estamos todos locos?", se leyó en respuesta a la polémica de Batallanos.

André Castañeda opinó sobre la polémica del shampoo de casi de S/500 que Batallanos pidió a su entonces pareja, Álvaro Rob.

PUEDES VER: Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

André Castañeda deja sorpresivo mensaje en medio de polémica del shampoo de casi S/500 que pidió Samantha Batallanos

El exchico reality de Combate, André Castañeda, volvió a encender las redes tras reaccionar a un reciente clip de Instagram en el que Samantha Batallanos habla de la polémica del shampoo de casi S/500 que, según contó, su entonces pareja Álvaro Rob se negó a comprarle. Lejos de quedarse en silencio, Castañeda decidió intervenir y salió en defensa del cantante de salsa con un comentario que generó revuelo. “¿Por qué hablan como si el pata fuera ...? No conozco la historia, pero ¿esa chica es su hija? ¿O algún familiar con algún tipo de discapacidad?”, escribió, desatando una ola de respuestas en Instarándula.

André negó salir o estar en una relación con una persona que le pida cosas.

Las reacciones no tardaron en llegar y, mientras algunos usuarios lo respaldaron, otros lo criticaron duramente. Entre ellos, un internauta lo llamó “tacaño”, a lo que André respondió sin filtros: "Jamás estaría o saldría con alguien que pida que le compre cosas. Ya eso es otra cosa. Eso sería una transacción de negocios…".

¿A qué se dedica André Castañeda?

Actualmente, André Castañeda mantiene un perfil bajo lejos de la pantalla chica y enfocado por completo en su faceta más aventurera. El exchico reality formó parte de 'Combate', y también ha participado en algunas series televisivas. Sin embargo, su vida ha girado en 189°, puesto que actualmente está evocado a los deportes extremos y, sobre todo, a su gran amor por el mar, pasión que muestra con frecuencia en su cuenta de Instagram (@andrexxx111). Allí comparte momentos sobre su rutina en las olas, demostrando que la tabla y la adrenalina se han convertido en parte esencial de su estilo de vida.

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por la que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Samantha Batallanos presume exclusivo penthouse luego de ser tildada como interesada por Álvaro Rod: "Con vista al Golf de San Isidro"

Álvaro Rod responde a Janet Barboza por asegurar que Samantha Batallanos sacará pruebas contra el cantante: "Deje la amistad de lado"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Sofía Franco envía carta notarial a 'Peluchín' y exige disculpas públicas por afirmar que persiguió a Álvaro Paz de la Barra: "Ha atentado contra mi honor"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Samahara Lobatón compartió un mensaje tras la polémica versión de Bryan Torres sobre su ruptura sentimental: ''Se victimizan a pesar de sus malas acciones''

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón luego de que Bryan Torres revelara la razón de su separación: "Es mi hija"

