Exchico reality de Combate salió al frente y opinó de la polémica por el shampoo de casi S/500 que Samantha Batallanos le pidió a Álvaro Rob. | Foto: Composición LR/Youtube.

La reciente controversia protagonizada por Samantha Batallanos, luego de afirmar que su expareja Álvaro Rod se negó a comprarle un shampoo valorizado en casi S/500, continúa generando reacciones en el mundo del entretenimiento. Esta vez, quien sorprendió con un comentario fue el exchico reality André Castañeda, que no dudó en pronunciarse tras la difusión del video en Instarándula, donde la modelo hablaba del tema con Samuel Suárez.

En medio de los comentarios del público, Castañeda dejó un mensaje que no pasó desapercibido: "Yo le compro shampoo a mis perros, porque ellos no se pueden comprar. Pero, ¿por qué tendría alguien que comprarle cosas de aseo a otra persona? ¿Estamos todos locos?", se leyó en respuesta a la polémica de Batallanos.

André Castañeda opinó sobre la polémica del shampoo de casi de S/500 que Batallanos pidió a su entonces pareja, Álvaro Rob. Foto: Instagram.

André Castañeda deja sorpresivo mensaje en medio de polémica del shampoo de casi S/500 que pidió Samantha Batallanos

El exchico reality de Combate, André Castañeda, volvió a encender las redes tras reaccionar a un reciente clip de Instagram en el que Samantha Batallanos habla de la polémica del shampoo de casi S/500 que, según contó, su entonces pareja Álvaro Rob se negó a comprarle. Lejos de quedarse en silencio, Castañeda decidió intervenir y salió en defensa del cantante de salsa con un comentario que generó revuelo. “¿Por qué hablan como si el pata fuera ...? No conozco la historia, pero ¿esa chica es su hija? ¿O algún familiar con algún tipo de discapacidad?”, escribió, desatando una ola de respuestas en Instarándula.

André negó salir o estar en una relación con una persona que le pida cosas. Foto: Instagram.

Las reacciones no tardaron en llegar y, mientras algunos usuarios lo respaldaron, otros lo criticaron duramente. Entre ellos, un internauta lo llamó “tacaño”, a lo que André respondió sin filtros: "Jamás estaría o saldría con alguien que pida que le compre cosas. Ya eso es otra cosa. Eso sería una transacción de negocios…".

¿A qué se dedica André Castañeda?

Actualmente, André Castañeda mantiene un perfil bajo lejos de la pantalla chica y enfocado por completo en su faceta más aventurera. El exchico reality formó parte de 'Combate', y también ha participado en algunas series televisivas. Sin embargo, su vida ha girado en 189°, puesto que actualmente está evocado a los deportes extremos y, sobre todo, a su gran amor por el mar, pasión que muestra con frecuencia en su cuenta de Instagram (@andrexxx111). Allí comparte momentos sobre su rutina en las olas, demostrando que la tabla y la adrenalina se han convertido en parte esencial de su estilo de vida.