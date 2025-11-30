HOYSuscripcion LR Focus

'El valor de la verdad' de Agatha Lys EN VIVO: horario y canal de TV donde ver el programa en Perú, Estados Unidos, España y otros países

Hoy, 30 de noviembre, la esotérica Agatha Lys revelará episodios desconocidos y dolorosos de su vida en ‘El valor de la verdad’. Conoce los horarios y canales oficiales para ver el programa en vivo.

'El valor de la verdad' de Agatha Lys. Foto: composición LR/Panamericana
La reconocida esotérica peruana Agatha Lys llega este domingo 30 de noviembre al sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar episodios desconocidos y dolorosos de su vida. En esta edición conducida por Beto Ortiz, la clarividente compartirá momentos que marcaron su historia personal, desde el abandono de su padre, el periodista César Augusto Dávila, hasta experiencias que casi cambiaron su destino. “Aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas”, confiesa entre lágrimas en el adelanto del programa.

Su testimonio también tocará episodios polémicos, como las consultas que le realizó Alberto Fujimori durante la toma de rehenes en la residencia de la Embajada de Japón. Además, narrará una premonición vinculada al trágico accidente del vuelo 251 de Faucett Perú, ocurrido en 1996, cuando un avión se estrelló en Arequipa.

Agatha Lys se quiebra en 'El valor de la verdad' al contar trágicos sucesos de su vida personal: 'Dormimos en la calle'

¿A qué hora inicia 'El valor de la verdad' con Agatha Lys en vivo?

El programa 'El valor de la verdad' con Agatha Lys se transmitirá este domingo 30 de noviembre a través de Panamericana Televisión. La edición comenzará a las 10:00 p. m.

  • 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 30 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 30 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 30 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en España: 4:00 a.m. del lunes 17 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m. del domingo 30 de noviembre
  • 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Chile, Argentina y Brasil: 12:00 a.m. del 1 de diciembre.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Agatha Lys?

En Perú y otros países, el programa puede verse por:

  • Panamericana TV – Canal 5 (señal abierta)
  • Operadores de cable:
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • DirecTV

Señal en vivo vía web: disponible gratuitamente en panamericana.pe. No requiere suscripción ni registro y se puede ver a través de dispositivos móviles o computadoras, la transmisión digital permite seguir la edición en tiempo real desde cualquier lugar del país.

Estados Unidos, España y el resto del mundo. Los espectadores en el extranjero pueden ver 'El valor de la verdad' mediante:

  • Transmisión en vivo desde la web oficial de Panamericana TV, accesible desde cualquier país.
  • Canal oficial de 'El valor de la verdad' en YouTube, donde Beto Ortiz suele emitir el programa en simultáneo y los usuarios comentan en tiempo real.
