El chef peruano Luciano Mazzetti, reconocido por su participación en El gran chef famosos, protagonizó un fuerte cruce en la reciente emisión del reality chileno El Internado, emitido por Mega. El jurado se enfrentó al concursante argentino Luis Mateucci, quien lo acusó de supuesto favoritismo tras una evaluación culinaria que dejó a su equipo como perdedor. “A mí me podría interesar tres pepinos quién gana este concurso”, respondió el cocinero ante el reclamo.

Durante una prueba por equipos, donde el plato presentado de Luis Matteucci calificado como crudo, determinando la derrota del grupo. La evaluación generó la reacción inmediata del argentino quien interrumpió al chef para cuestionar su criterio y poner en duda la imparcialidad del jurado, lo que desencadenó un tenso momento en vivo.

Participante acusa de supuesto favoritismo a Mazzetti tras evaluación en competencia

Ante el reclamo de Luis Mateucci, el chef peruano fue tajante: “Siempre que nos presenten algo crudo, simplemente es inaceptable”. Esta apreciación dio como resultado la derrota del equipo.

Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por el argentino Luis Mateucci, quien lanzó una acusación directa: “Lo tuviste que retorcer para encontrarle sangre, el de ellos, eso era crudo”, insinuando que el equipo rival también había fallado y que la evaluación habría sido desigual.

Laura Bozo defiende a Luciano Mazzetti por y cuestiona actitud de Luis Mateucci

La conductora peruana Laura Bozzo, quien también participa en el programa, intervino para frenar la discusión y defender al chef. “La una falta de respeto”, expresó dirigiéndose a Mateucci, criticando su actitud y recordándole que debía mantener el respeto hacia el jurado.

Tras el altercado, Luciano Mazzetti volvió a explicar los motivos técnicos de su evaluación y reafirmó la transparencia del concurso: “Jamás me interesa quién gana. No voy a entrar en ese juego contigo. Su cuy estaba crudo, sus papas no tenían sal, el ajo estaba muy elevado. Han trabajado bien, son errores solucionables”.

El cocinero peruano vivió un incómodo episodio en plena competencia cuando uno de los participantes lo señaló por presunto favoritismo. Mazzetti respondió de inmediato y la situación generó tensión entre los concursantes y el jurado del reality chileno.