Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Espectáculos

Bryan Torres lanza fuerte comentario tras separación con Samahara Lobatón: "Uno siempre tiene que ser más padre que pareja"

Bryan Torres aseguró que la decisión de separarse de Samahara Lobatón responde a un compromiso personal con su rol de padre. Además, recalcó que sus hijos siempre serán su prioridad.  

Bryan Torres recalcó que fue él quien puso fin a la relación Foto / Composición: LR
Bryan Torres recalcó que fue él quien puso fin a la relación Foto / Composición: LR

Tras el anuncio de su sorpresiva ruptura con Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres expresó públicamente que, para él, la prioridad en su vida siempre serán sus hijos. El salsero indicó que la decisión de separarse de la hija de Melissa Klug responde a un compromiso personal con su rol de padre. Además, reveló la acalorada discusión que tuvo con la influencer por su hija mayor antes de confirmar el fin de su relación.

Como se recuerda, Samahara impactó al anunciar el fin de su relación con Bryan. La influencer explicó en un comunicado que la decisión se debía al descubrimiento de una falta de respeto, aunque no brindó mayores detalles. Por su parte, el cantante exigió pruebas sobre dichas afirmaciones. 

PUEDES VER: Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en centro de conciliación tras su polémica ruptura

lr.pe

Bryan Torres asegura que su prioridad son sus hijos

Las cámaras de 'Amor y fuego' abordaron a Bryan Torres en el preciso momento en que abandonaba la casa que compartía con Samahara Lobatón. El salsero aprovechó para recalcar que fue él quien tomó la decisión de dar fin a la relación, pues siempre antepondrá el bienestar de sus hijos. “Para mí, mi prioridad siempre ha sido mi familia y mis hijos. Yo he tomado la decisión, yo decidí irme. Mis hijas, comenzando por la mayor, y las demás, para mí, son prioridad. Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”, declaró.

Asimismo, se tomó unos minutos para descartar haber sido infiel a la hija de Melissa Klug. “No es por infidelidad. Que ella lo demuestre, porque ahora tendrá que probarlo. Ella tiene que demostrar lo que dice con pruebas y fechas. Hoy en día estoy tranquilo. Y si yo me estoy yendo es por un tema de mis hijas, nada más”, afirmó. 

PUEDES VER: Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: 'Necesita mi atención'

lr.pe

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Bryan Torres?

El lunes 1 de diciembre, Samahara Lobatón anunció en redes sociales el fin de su relación con Bryan Torres, tras casi tres años juntos, deslizando una posible infidelidad por parte del cantante. “Esta decisión responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, escribió la influencer.  

Torres respondió con un comunicado y manifestó que la ruptura es definitiva, reiterando que fue él quien decidió ponerle fin, aunque admitió que la decisión fue dolorosa por sus hijos.  “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo", señaló inicialmente. Luego, el cantante publicó la fotografía de su hija mayor con el siguiente mensaje: “Te amo con toda mi alma y nadie nunca me pondrá en contra tuya. Tú y tus hermanos son únicos y mi prioridad para toda la vida.  

