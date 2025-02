Al parecer Bryan Torres estaría intentado recuperar la confianza de Samahara Lobatón, o al menos eso es lo que comentan en redes sociales, cuando evidenciaron que el salsero había dejado de seguir a todas las mujeres en su perfil de Instagram.

Hace unos días, Bryan Torres optó por tomar una drástica medida en sus plataformas digitales, tras ser objeto de múltiples acusaciones de infidelidad. El artista, que mantiene una relación con la modelo Samahara Lobatón, ha sido señalado por diversas mujeres, quienes afirman que él coqueteó y sostuvo diálogos íntimos con ellas.

¿Qué pasó con Bryan Torres?

El portal ‘Instarándula’ evidenció que Bryan Torres, tomó la decisión de dejar de seguir a todas las mujeres en su cuenta de Instagram, lo que ha sorprendido a sus seguidores. Esta acción ha sido tomada como un intento para mejorar su situación con Samahara Lobatón, después de haber estado coqueteando con otras mujeres y ellas lo evidenciaran.

“Samu por Facebook vi una noticia que Bryan ha dejado de seguir por Instagram, todas las cuentas de mujeres solo sigue de hombres. Fui a zapear y efectivamente cierto se pasó la Samahara FBI”, señala una de las seguidoras del portal ‘Instarándula’.

Exponen drástica decisión que tomó Bryan Torres. Foto: Instagram/Instarándula

El periodista Samuel Suárez al notar y corroborar lo que había hecho Bryan Torres, no dudó en comentar sobre la situación: “Yo me pregunto ¿el Bryan, no tiene ninguna amiga mujer que pueda seguir, no tiene amigas del cole, jefas, familiares mujeres Ja, ja, ja ninguna mujer de confianza de Samahara? nada”.

¿Samahara Lobatón sigue vigilando a Bryan Torres?

Por otro lado, el portal ‘Instarándula’ también evidenció que este fin de semana, Samahara Lobatón acompañó nuevamente a su novio Bryan Torres, a uno de sus conciertos.

“No habla con nadie y tiene cara de pocos amigos que al menos baile”, resaltó una de las seguidoras del portal. Ante ello, el periodista Samuel Suárez agregó: “Claro, si va a estar visible en un escenario que al menos se mande con unos pasitos, ¿no? Digo no, al menos para justificar su presencia en el show en lugar de verla con cara militar tampoco es”.