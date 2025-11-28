HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco
Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     Hincha de Palmeiras muere tras caer de Mirabus en Barranco     
Espectáculos

Pamela López sorprende al revelar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

“Tenía un trauma”. La empresaria Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se sometió a dos cirugías estéticas que duraron más de ocho horas y contó los cambios que tendrá. 

Pamela López tuvo la compañía en todo momento de su saliente, Paul Michael. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela López tuvo la compañía en todo momento de su saliente, Paul Michael. Foto: Composición LR/Instagram.

Pamela López volvió a ser noticia tras someterse a dos cirugías estéticas. La empresaria de 38 años se realizó una reducción de senos y posteriormente una lipoescultura, procedimientos que la mantuvieron más de ocho horas en el quirófano. Todo el proceso fue documentado en sus redes sociales, donde explicó que estos ‘retoquitos’ los hizo por motivos personales y de salud.

La todavía esposa de Christian Cueva afirmó que, tras dar de lactar a sus cuatro hijos, desarrolló una asimetría mamaria que la disgustaba cada vez que se miraba al espejo, pues uno de sus senos era más grande que el otro. “Tenía un trauma”, señaló vía WhatsApp a la reportera de ‘América hoy’.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pamela López lanza pedido público a Christian Cueva y exige que firme el divorcio: 'Necesito liberarme de usted'

lr.pe

Pamela López confiesa por qué se redujo los senos  

Tras la extensa cirugía, Pamela López reapareció en redes sociales para contar que su reducción de senos y lipoescultura fueron un éxito. Su saliente, Paul Michael, también estuvo presente para acompañarla. La influencer reveló que estas operaciones respondieron a un trauma que arrastraba desde hace años.

“Di lactancia materna exclusiva a mis 4 hijos y por ello me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma que hace cinco años después que di de lactar a Gia me operé y me puse implante, pero el doctor me mintió que me la puso detrás del músculo”, escribió por chat a una reportera de ‘América hoy’. Le explicó que la mala práctica provocó que su piel se estirara y la mama cayera con el correr del tiempo.  

Además, la empresaria aseguró que la reducción también se debió a un tema de salud. Uno de sus pechos presentaba varios quistes, lo que podría complicarse si no retiraba los antiguos implantes. Por eso, optó por una mastopexia y se colocó implantes más pequeños.  

PUEDES VER: Paul Michael impacta al asegurar que Pamela López postularía al Congreso: 'Se está preparando, quiere luchar'

lr.pe

¿Pamela López postulará al Congreso de la República?

En una entrevista con ‘La noche habla’ Paul Michael aseguró que Pamela López está analizando la posibilidad de postular al Congreso, pues, según contó, ha recibido propuestas de partidos políticos. Por ello, la empresaria se encuentra en un proceso de preparación con asesorías especializadas.

“Ella se está preparando. Tiene asesoría política y está recibiendo orientación de personas que saben del tema. Propuestas hay, porque es una persona muy fluida, que se expresa bien y quiere luchar por los demás", explicó el joven cantante.

Notas relacionadas
Pamela López lanza pedido público a Christian Cueva y exige que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted”

Pamela López lanza pedido público a Christian Cueva y exige que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted”

LEER MÁS
Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

Pamela López sorprende al revelar que Paco Bazán intentó acercarse a ella en redes: "Me mandaba mensajes cristianos"

LEER MÁS
Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

LEER MÁS
Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco tras el ampay que arruinó su relación con Melissa Klug: “Estuvo en el lugar equivocado”

Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco tras el ampay que arruinó su relación con Melissa Klug: “Estuvo en el lugar equivocado”

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

LEER MÁS
Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025