Pamela López volvió a ser noticia tras someterse a dos cirugías estéticas. La empresaria de 38 años se realizó una reducción de senos y posteriormente una lipoescultura, procedimientos que la mantuvieron más de ocho horas en el quirófano. Todo el proceso fue documentado en sus redes sociales, donde explicó que estos ‘retoquitos’ los hizo por motivos personales y de salud.

La todavía esposa de Christian Cueva afirmó que, tras dar de lactar a sus cuatro hijos, desarrolló una asimetría mamaria que la disgustaba cada vez que se miraba al espejo, pues uno de sus senos era más grande que el otro. “Tenía un trauma”, señaló vía WhatsApp a la reportera de ‘América hoy’.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Pamela López confiesa por qué se redujo los senos

Tras la extensa cirugía, Pamela López reapareció en redes sociales para contar que su reducción de senos y lipoescultura fueron un éxito. Su saliente, Paul Michael, también estuvo presente para acompañarla. La influencer reveló que estas operaciones respondieron a un trauma que arrastraba desde hace años.

“Di lactancia materna exclusiva a mis 4 hijos y por ello me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma que hace cinco años después que di de lactar a Gia me operé y me puse implante, pero el doctor me mintió que me la puso detrás del músculo”, escribió por chat a una reportera de ‘América hoy’. Le explicó que la mala práctica provocó que su piel se estirara y la mama cayera con el correr del tiempo.

Además, la empresaria aseguró que la reducción también se debió a un tema de salud. Uno de sus pechos presentaba varios quistes, lo que podría complicarse si no retiraba los antiguos implantes. Por eso, optó por una mastopexia y se colocó implantes más pequeños.

¿Pamela López postulará al Congreso de la República?

En una entrevista con ‘La noche habla’ Paul Michael aseguró que Pamela López está analizando la posibilidad de postular al Congreso, pues, según contó, ha recibido propuestas de partidos políticos. Por ello, la empresaria se encuentra en un proceso de preparación con asesorías especializadas.

“Ella se está preparando. Tiene asesoría política y está recibiendo orientación de personas que saben del tema. Propuestas hay, porque es una persona muy fluida, que se expresa bien y quiere luchar por los demás", explicó el joven cantante.