Durante una reciente entrevista en el canal de YouTube de Verónica Linares, Giovanna Valcárcel compartió una curiosa experiencia que vivió con la reconocida conductora y productora Gisela Valcárcel. La conversación giró en torno a un posible vínculo familiar entre ambas, dado que comparten el mismo apellido. A pesar de la admiración que siente por Gisela, la respuesta que recibió la sorprendió.



Giovanna Valcárcel expone a Gisela Valcárcel en Youtube



Giovanna, quien se desempeñaba como reportera en el programa ‘Lima Limón’, sorprendió al relatar un curioso episodio con Gisela Valcárcel. La presentadora de ‘Dilo Fuerte’ recordó que al bromear sobre su posible parentesco, la popular 'Señito' respondió de forma seca.

“Cuando existía Lima Limón, yo cubría como reportera y un día me tocó ir al programa de Gisela. Le dije: ‘Hola Gisela, yo también soy Valcárcel’. Me dijo: ‘No, no somos parientes’. Pero me lo dijo de una manera tan seca que yo dije: ‘Asu’”, relató la locutora radial.



Giovanna Valcárcel no le tiene rencor a Gisela Valcárcel



Giovanna Valcárcel destacó que, a pesar de la respuesta de la mamá de Ethel Pozo, no le guarda rencor y considera el episodio como una anécdota más en su carrera. Asimismo, indicó que su admiración por ella no ha disminuido.

“A mí me encanta Gisela hasta el día de hoy, me parece una trome y una capa”, expresó. Sin embargo, la forma en que Gisela abordó el tema le pareció inusual. “Yo ya no le dije que la amaba. Yo no le iba a pedir plata”, añadió, dejando claro que no se sintió ofendida.

Con el tiempo, ambas figuras han coincidido en diferentes contextos, y Giovanna Valcárcel aseguró que el trato con Gisela ha sido siempre cordial. “Ya he tenido la oportunidad de ver a Gisela, la saludo con mucho cariño y respeto. No le hago acordar (lo que sucedió), no creo que ni siquiera se haya percatado”, comentó, reflejando una relación profesional sin resentimientos.