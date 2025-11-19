HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Actor Mario Cortijo asegura que fue todo un reto dar vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’: “Representó un hito en mi carrera”

Con más de diez años de experiencia, Mario Cortijo ha trabajado en producciones notables, entre ellos 'Tu nombre y el mío', telenovela que le dio fama internacional y lo hizo crecer como actor.

El actor peruano Mario Cortijo, conocido por su papel en ‘Tu nombre y el mío’, lanza ‘Esscala’, su Escuela de Actuación, un espacio moderno y accesible para nuevos talentos.
El actor peruano Mario Cortijo, conocido por su papel en 'Tu nombre y el mío', lanza 'Esscala', su Escuela de Actuación, un espacio moderno y accesible para nuevos talentos.

Mario Cortijo es un actor peruano que ama enseñar. Le gusta compartir sus conocimientos adquiridos en diversos talleres de actuación, tanto dentro y fuera de Perú. Asimismo, logró participar en producciones importantes, sin embargo, su fama se catapultó cuando dio vida a Deyvis Orosco, líder del Grupo Néctar, en ‘Tu nombre y el mío’.

Tras el impacto de ‘nombre y el mío’ en Perú y en el extranjero, el actor peruano se alista para concretar uno de sus sueños más grandes: la creación de ‘Esscala’, su Escuela de Actuación, concebida como un espacio moderno, accesible y emocionalmente seguro para que los nuevos talentos desarrollen su voz artística.

¿Quién es Mario Cortijo y cuál es su trayectoria?

Mario Cortijo es un actor peruano con más de una década de experiencia en el mundo artístico. Su debut en la televisión se dio en 2017 con la serie ‘Cumbia Pop’, una oportunidad que él mismo considera resultado de una combinación entre persistencia y destino. Más adelante, se integró al elenco de ‘De vuelta al barrio’, donde dio vida al personaje de Julio Ganoza. Tras este proyecto, decidió hacer una pausa en su carrera actoral en Perú.

Durante la pandemia, Mario reevaluó su camino profesional y decidió finalizar sus estudios en Comunicación en la Universidad de Lima. En 2022, dio un paso clave al mudarse a México para continuar su formación actoral. Allí, se entrenó con nuevos maestros, consiguió representación profesional y participó en un largometraje que fue proyectado en el reconocido Festival de Morelia.

Uno de los momentos más destacados de su carrera se dio con la obra ‘Un monstruo viene a verme’, que marcó su regreso a los escenarios peruanos y le valió el premio a Mejor Actor otorgado por Oficio Crítico. Este reconocimiento impulsó su participación en ‘Tu nombre y el mío’, una producción que lo catapultó al ámbito internacional y que incluso lo llevó a realizar una gira por Bolivia.

“Tu nombre y el mío representó un hito en mi carrera, me dio la confianza y las oportunidades para poder emprender proyectos a futuro”, expresa Cortijo.

Mario Cortijo y su amor por la enseñanza

Además de su carrera como actor, Mario Cortijo descubrió una fuerte vocación por la enseñanza. Dictó talleres, trabajó como docente en colegios y dirigió puestas en escena estudiantiles. Fue en ese proceso donde nació su deseo de crear una escuela propia, basada en una metodología que prioriza la libertad expresiva, el desarrollo personal y una preparación integral para un mercado actoral cada vez más híbrido y competitivo.

Esa visión se concretó en ‘Esscala’, un proyecto formativo que busca desarrollar actores auténticos, emocionalmente conectados y técnicamente preparados. La propuesta educativa no solo brinda herramientas profesionales, sino que también evalúa el progreso de los estudiantes a través de producciones reales, ayudándolos a insertarse en la industria de manera efectiva.

La iniciativa representa una propuesta contemporánea que fusiona técnica, expresión artística y una visión moderna del trabajo actoral. “La actuación es un acto de libertad, de expresión. A mí me salvó la vida: me dio propósito, felicidad y aceptación. Me ayudó a abrazar mis errores y virtudes, y me permitió poner mis talentos al servicio de otros. ‘Esscala’ nace para compartir eso”, señala Cortijo.

