La reciente invitación de Mario Irivarren a Paolo Guerrero para participar juntos en el streaming 'La Manada', podcast transmitido en el canal de YouTube 'Satélite +', donde el chico reality es uno de los conductores, ha generado revuelo y expectativa en el mundo del espectáculo peruano. Su posible encuentro es uno de los más esperados, ya que durante años se ha especulado sobre una rivalidad entre ambos, debido a que comparten un pasado amoroso con la modelo Alondra García Miró.

Ahora, durante una pausa en el evento deportivo amistoso de la Kings League, donde su equipo se enfrentó a la escuadra del streamer Diealis, el capitán histórico fue abordado sobre la invitación que le hizo Mario Irivarren. Aunque reveló que visitaría el set de su amigo Jefferson Farfán, ignoró por completo la mención del participante de 'EGG'. Este detalle no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

Paolo Guerrero responde a Farfán sobre ir a podcast La Manada, pero evita mención de Mario Irivarren

Mientras se encontraba en el recinto, Paolo Guerrero fue consultado sobre si aceptaría la invitación que le hicieron Jefferson Farfán y Mario Irivarren. Aunque inicialmente bromeó diciendo que no volvería a visitar el set de su compañero en Alianza Lima, terminó admitiendo entre risas que sí se sentaría en el podcast.

"Jefferson y Mario te han invitado a su podcast para 'La Manada'", .. "¿Jefferson? No, no , ya Jefferson ya estuve (en su podcast) en dos oportunidades (...) No, mentira, es broma, sí, claro (que iría)", sentenció.

Sin embargo, algo que no fue desapercibido por los usuarios fue que el 'Depredador' omitió todo mención de Mario Irivarren. Este hecho desató furor en redes sociales.

"Lo multiplicó por cero a Mario", "Ni sabe quien es Mario, creo", "Ni sabe que es 'La Manada'", "Solo sacó a su amigo Farfán, al otro ni lo saca", "Ni lo recuerda a Mario creo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.