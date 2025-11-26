Paolo Guerrero responde a Farfán sobre ir a podcast La Manada, pero evita mención de Mario Irivarren

HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Entretenimiento

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

El capitán histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue abordado sobre la invitación que le hizo el conductor a Mario Irivarren y Jefferson Farfán al streaming 'La Manada'. Sin embargo, el delantero evitó mencionar al chico reality.

Paolo Guerrero responde a invitación de Mario Irivarren a podcast 'La Manada'.
Paolo Guerrero responde a invitación de Mario Irivarren a podcast 'La Manada'. | Foto: composición LR

La reciente invitación de Mario Irivarren a Paolo Guerrero para participar juntos en el streaming 'La Manada', podcast transmitido en el canal de YouTube 'Satélite +', donde el chico reality es uno de los conductores, ha generado revuelo y expectativa en el mundo del espectáculo peruano. Su posible encuentro es uno de los más esperados, ya que durante años se ha especulado sobre una rivalidad entre ambos, debido a que comparten un pasado amoroso con la modelo Alondra García Miró.

Ahora, durante una pausa en el evento deportivo amistoso de la Kings League, donde su equipo se enfrentó a la escuadra del streamer Diealis, el capitán histórico fue abordado sobre la invitación que le hizo Mario Irivarren. Aunque reveló que visitaría el set de su amigo Jefferson Farfán, ignoró por completo la mención del participante de 'EGG'. Este detalle no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

AMARRES, RITUALES Y MAGIA PARA ATRAER TU SER AMADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Paolo Guerrero desata risas en redes por insólita táctica al anotar un penal en partido amistoso de Kings League: "Mi capi si se la sabe al show"

lr.pe

Paolo Guerrero responde a Farfán sobre ir a podcast La Manada, pero evita mención de Mario Irivarren

Mientras se encontraba en el recinto, Paolo Guerrero fue consultado sobre si aceptaría la invitación que le hicieron Jefferson Farfán y Mario Irivarren. Aunque inicialmente bromeó diciendo que no volvería a visitar el set de su compañero en Alianza Lima, terminó admitiendo entre risas que sí se sentaría en el podcast.

"Jefferson y Mario te han invitado a su podcast para 'La Manada'", .. "¿Jefferson? No, no , ya Jefferson ya estuve (en su podcast) en dos oportunidades (...) No, mentira, es broma, sí, claro (que iría)", sentenció.

Sin embargo, algo que no fue desapercibido por los usuarios fue que el 'Depredador' omitió todo mención de Mario Irivarren. Este hecho desató furor en redes sociales.

"Lo multiplicó por cero a Mario", "Ni sabe quien es Mario, creo", "Ni sabe que es 'La Manada'", "Solo sacó a su amigo Farfán, al otro ni lo saca", "Ni lo recuerda a Mario creo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Paolo Guerrero desata risas en redes por insólita táctica al anotar un penal en partido amistoso de Kings League: "Mi capi si se la sabe al show"

Paolo Guerrero desata risas en redes por insólita táctica al anotar un penal en partido amistoso de Kings League: "Mi capi si se la sabe al show"

LEER MÁS
Paolo Guerrero debutó como presidente en la Kings League con un majestuoso penal: “El Loco le dice”

Paolo Guerrero debutó como presidente en la Kings League con un majestuoso penal: “El Loco le dice”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantó Dua Lipa en su concierto en Perú

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto en Estadio Nacional

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto en Estadio Nacional

LEER MÁS
Extrabajador de Azucena Calvay la acusa de agresión e incumplimiento de pagos junto a su pareja: "Ya está denunciado"

Extrabajador de Azucena Calvay la acusa de agresión e incumplimiento de pagos junto a su pareja: "Ya está denunciado"

LEER MÁS
“Gracias por hacer mi vida tan genial”: concierto de Billy Idol desata una noche legendaria en Lima

“Gracias por hacer mi vida tan genial”: concierto de Billy Idol desata una noche legendaria en Lima

LEER MÁS
Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios y acceso para su show EN VIVO en San Marcos

Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios y acceso para su show EN VIVO en San Marcos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Entretenimiento

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto en Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025