Magaly Medina no cree en las lágrimas de Laura Spoya tras su separación de Brian Rullan: "Sobre el circo"

El 27 de mayo, en su programa 'Magaly TV La Firme', Magaly expresó su punto de vista sobre las lágrimas de Laura Spoya en su canal de YouTube 'Todo Good' luego de su ruptura con el empresario mexicano con quien mantuvo una relación por más de diez años. No obstante, lo que realmente incomodó a la conductora no fue la separación en sí, pues era algo que ya se había dado a conocer con anterioridad, sino la forma en que la influencer ha gestionado su situación emocional en las redes sociales.

Desde el inicio del programa, Magaly no dudó en expresar su desacuerdo con el comportamiento de Laura. “Sobre el circo, sobre los payasos, sobre pataclaun, no sé, yo hubiera venido con una nariz roja”, comentó con ironía. Continuó señalando que, a pesar de que algunas personas se quejan de cómo los medios convierten sus vidas en un espectáculo, muchas veces ellos mismos son los que alimentan esa dinámica. “Son los principales payasos de este espectáculo circense, les encanta tirar toda esa clase de preguntas sin contestar”, expresó.

Qué dijo Magaly sobre las lágrimas de Laura Sopya?

La conductora también cuestionó el hecho de que Laura no diera explicaciones claras sobre su situación personal, dejando que sus seguidores hicieran especulaciones. Para Magaly, cuando una persona se expone públicamente, debe estar preparada para recibir tanto elogios como críticas. “Cuando uno se para en un escenario y, sobre todo, cuando uno critica, cuando uno le saca los trapos sucios al resto, uno tiene que estar totalmente preparado para la avalancha de cosas que nos dicen en las redes sociales”, dijo.

En su intervención, Medina también reflexionó sobre cómo las redes sociales afectan a los familiares de las figuras públicas. “Como no pueden con uno, donde se van es a las personas que uno más quiere, que más ama y que más cuida. Porque uno cuida lo que ama, uno cuida su entorno, uno cuida a sus padres, sus hijos, su pareja. Pero en las redes sociales, cuando no te pueden hacer daño, ¿a dónde van? Insultan a tus hijos, insultan a gente que tú tratas de proteger”, indicó.

El momento más crítico llegó cuando Magaly imitó el llanto de Laura Spoya durante una de sus transmisiones. Entre risas, comentó: “Hoy día Laura Spoya se victimizó, lloró, nos acusó a los medios de armar un circo y por supuesto se quejó amargamente de todo lo que le dicen en redes que afectan seriamente a su familia”.

Magaly no dudó en recalcar que una mujer que se presenta como empoderada no debería adoptar el papel de víctima cada vez que las críticas surgen. “¿Empoderada? ¿Victimización? No lo soporto”, exclamó. “Eso lo hacen los débiles y los cobardes, aquellos que manipulan. Déjenle eso a los políticos, a los ‘Carlos Morales del país’, a esos pobres desconocidos que con tal de ganar una elección son capaces de cualquier cosa”.

Magaly y la vez que casi se retira de la televisión

Para respaldar su postura, Magaly compartió momentos difíciles de su propia vida, como la muerte de su padre, sus crisis personales, su paso por prisión y el intento de secuestro de su hijo. “Solo en la cárcel, cuando salí, por única vez en mi vida consideré alejarme de la televisión por siempre. Porque mi hijo estuvo a punto de ser secuestrado. La policía agarró a los secuestradores minutos antes de que lo tomaran como rehén. ¿Entienden? Eso sí me hizo reconsiderar que la tele para mí no me interesaba un pepino”, relató.

Finalmente, la periodista hizo un llamado a la reflexión para las figuras públicas que exponen su vida privada, pero luego se quejan de las consecuencias. “No puedo ver a una mujer que se dice empoderada en estos tiempos y no sabe ser valiente. No solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Salgamos adelante sin el circo, sin la telenovela barata. Quieres vender tu vida personal, véndela. Pero luego no te quejes de que eso te estalla en la cara. Hay que ser responsables con lo que uno hace delante de cámaras y apechugar no más cuando nos critican”.