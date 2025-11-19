Karla Tarazona pasa tenso momento con presentadora tras comentario sobre su edad en vivo: “Eso pasa cuando eres muy joven”

Karla Tarazona y Christian Domínguez estuvieron como invitados en el programa 'La noche habla'. Foto: Composición LR/Panamericana.

Karla Tarazona y Christian Domínguez estuvieron como invitados en el programa 'La noche habla'. Foto: Composición LR/Panamericana.

Karla Tarazona y Christian Domínguez fueron invitados al programa ‘La noche habla’ para hablar sobre la denuncia que el cantante presentó contra su exesposa, Melanie Martínez. Sin embargo, fue la exmodelo y actual pareja del líder de La gran orquesta quien protagonizo un tenso momento en vivo tras un cruce de palabras con la joven presentadora Tracy Zahory por un comentario relacionado con su edad.

“Eso pasa cuando eres muy joven”, le dijo Tarazona a Tracy, quien esta última no tomó de buena manera que la pareja de invitados se riera del tema que estaba por abordar.

Karla Tarazona protagoniza tenso momento con Tracy en vivo

Cuando Karla Tarazona, Christian Domínguez, Ric la Torre y Tracy terminaron de comentar sobre el tema de los sueldos de los congresistas, la pareja comenzó a reírse, algo que aparentemente incomodó a la joven presentadora. “No sé qué clase de profesionales son, pero vamos a continuar”, afirmó.

Estas palabras parecieron molestar a Tarazona, quien no dudó en responderle: “Eso pasa cuando eres muy joven, cuando uno ya tiene años hay temas que se pueden controlar”, señaló la exmodelo en vivo, sin imaginar que la nobel conductora se defendería tocando el tema de su edad.

“Ya quisieras volver a tener mi edad y estar conduciendo un programa en el que se tocan temas distintos y no solamente farándula”, sentenció. Esto llevó a Karla a recordarle su larga trayectoria en la televisión peruana. “Yo trabajo en televisión desde los 17 años y he pasado por tu etapa, ya tengo 25 años en televisión”, aseguró la influencer de 42 años.

¿Quién es Tracy Zahory?

Tracy Zahory, también conocida como Tracy de Juanjuí, es natural de la selva (San Martín) y ganó popularidad en redes sociales luego de criticar públicamente la visita de Dina Boluarte a su localidad, hecho que derivó en su separación de su centro de estudios.

Desde ese entonces, su presencia en redes se viralizó, lo que la llevó a ser convocada como conductora del programa ‘La noche habla’, donde comparte la conducción junto a Ric La Torre y Tilsa Lozano.