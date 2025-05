Giacomo Bocchio, exjurado de 'El gran chef famosos', sorprendió al contar el gesto que tuvo Luciano Mazzetti, quien lo reemplazó en el espacio de Latina, justo antes de asumir su nueva función como jurado. En una transmisión en vivo, las declaraciones del chef tacneño generaron reacciones en redes sociales, especialmente por el tono conciliador y respetuoso hacia su colega.

Lejos de mostrar resentimiento, el exjurado del programa de cocina resaltó la actitud profesional de Luciano Mazzetti, a quien reconoció como "caballeroso". Además, el cocinero peruano se mostró abierto a nuevas oportunidades en la televisión y no descartó una posible incorporación a América Televisión, luego de una reciente participación como invitado en el programa 'América hoy'.

¿Cuál fue el tierno gesto de Luciano Mazzetti con Giacomo Bocchio tras salir de ‘EGCF’?

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Giacomo Bocchio abordó el tema de su reemplazo en 'El gran chef famosos', programa en el que debutó como figura televisiva y que marcó su ingreso a la pantalla chica. Aunque su salida generó polémica entre los seguidores del formato, el chef tacneño optó por referirse con respeto a Luciano Mazzetti, quien asumió el rol de jurado tras su salida.

“Claro que lo conozco. Luciano tuvo un gesto muy caballeroso. Me dio una llamada telefónica antes de empezar”, contó Bocchio. Si bien no dio detalles de la conversación, aseguró que fue breve, respetuosa y suficiente para dejar en claro el aprecio mutuo. “Me pareció un gesto de caballeros”, añadió el chef tacneño.

¿Giacomo Bocchio ingresará a América Televisión tras despido de Latina?

Aunque su paso por 'El gran chef famosos' terminó de forma inesperada, Giacomo Bocchio no descarta un nuevo ciclo en televisión. Recientemente, apareció como invitado especial en un segmento de cocina del programa 'América hoy', lo que despertó entusiasmo entre sus seguidores y rumores sobre una posible incorporación a América Televisión.

Consultado sobre este tema, el chef señaló: “Vamos a ver qué pasa. Yo estoy abierto a escuchar ofertas. La pasé muy bien, así que vamos a ver qué pasa”. Además, expresó su respeto por Gisela Valcárcel, productora del programa matutino: “Me parece que es la mujer más poderosa de la televisión en el Perú. Eso yo lo valoro porque a mí me gusta aprender”.

Fiel a su estilo directo y patriótico, el chef concluyó: “Soy tacneño y un hombre patriota. Me parece que si algo puedo hacer por mi país es comunicar valores, buenos principios y que el orgullo siempre debe ir de la mano del conocimiento, y esa es la ventana que me da la televisión. Por eso me gustaría volver”.