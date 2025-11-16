"Gracias por caminar conmigo": Shakira hizo vibrar el Estadio Nacional con su gira Las mujeres ya no lloran

Shakira empezó a lo grande su nueva gira en Lima. Foto: Sebastián Blanco - La República.

Días antes, decenas de fans acamparon en los alrededores del Estadio Nacional, decididos a asegurar el mejor lugar para recibir a una Shakira que, desde su anuncio, encendió la expectativa. Lima no solo esperaba un concierto: esperaba un reencuentro.

La noche del 15 de noviembre, cuando las luces bajaron y el público contuvo el aliento, llegó el estallido. Shakira irrumpió en escena con esa seguridad que la caracteriza y, fiel a su estilo, no tardó en liberar a la “loba”: la famosa caminata que encendió al público y preparó el terreno para su primer show en la capital.

El setlist fue una travesía emocional, con stops calculados y subidas de tono estratégicas. “La fuerte” abrió el camino, seguida por una seguidilla que alternaba nostalgia, experimentación y clásicos. “Girl Like Me”, “Las de la intuición”, “Inevitable”, “Te felicito” y “TQG” marcaron un inicio frenético en el que cada canción era recibida con coros masivos, celulares en alto y bailes espontáneos que convertían las tribunas en una coreografía colectiva.

Momentos clásicos

El momento nostálgico de la noche llegó con su canción “Acróstico”, pero no tardó en encender nuevamente a sus fans con el latin pop impecable de “La bicicleta” y “La tortura”, y con la euforia global que desató “Hips Don’t Lie”, ese himno que parece renovarse automáticamente cada vez que suena en vivo. Lima respondió como si se hubiese entrenado para ese momento.

El cierre fue un repaso vibrante por “Ojos así”, “Pies descalzos, sueños blancos”, “Antología”, “Objection”, “Suerte” y, por supuesto, el infaltable “Waka Waka”, que encendió el estadio como si fuera la final de un mundial emocional.

Recital dejó varias postales para el recuerdo. Foto: Sebastián Blanco - La República.

Recital para el recuerdo

Pero el clímax vino cuando el público ya empezaba a asumir que el concierto llegaba a su fin. De pronto, la artista regresó con “Una loba en el armario” y luego con “Monotonía”. No se quedó en el escenario: decidió recorrer la explanada, desdibujando la distancia entre la estrella y sus fans, extendiendo las manos, sonriendo, dejando que quienes habían acampado, gritado y cantado toda la noche, sintieran que el show también les pertenecía. Fue un gesto sencillo, pero emocionalmente contundente.

Shakira no solo inauguró una serie de tres conciertos en Lima: inauguró también un recuerdo que quedará anclado en quienes estuvieron ahí.