Espectáculos

George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

George Forsyth y su esposa, Sonia La Torre, dieron la bienvenida a su primera hija, Christine, y compartieron en redes sociales un emotivo mensaje que ha conmovido a miles.

George Forsyth y Sonia La Torre presentan con emoción a su primera hija, Christine
George Forsyth y Sonia La Torre presentan con emoción a su primera hija, Christine | Foto: Instagram @sonialatorrel y @george.forsyth/Composición LR

El exalcalde de La Victoria y exfutbolista, George Forsyth, atraviesa una de sus etapas más significativas: la paternidad. Junto a su esposa, Sonia La Torre, presentó a su primera hija, Christine, mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde se muestran diversos momentos que van desde el nacimiento hasta las primeras horas de vida de la bebé. “Nuestra amada Christine. No imaginas cuánto te hemos esperado. Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado”, escribió La Torre en Instagram, mensaje que generó una ola de felicitaciones y muestras de cariño.

En la publicación, la pareja expresó el profundo amor que sienten por su hija y la emoción que acompaña este nuevo capítulo en sus vidas. “Llegaste para llenar nuestros días de luz, de amor y de propósito. Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre”, añadieron, evidenciando la ternura y el compromiso que inspira la llegada de Christine. George Forsyth se muestra completamente enternecido y disfrutando cada momento de esta nueva faceta como padre.

Seguidores y amigos felicitan a George Forsyth y Sonia La Torre por su nueva etapa como padres

La noticia del nacimiento de Christine no tardó en viralizarse, y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación para George Forsyth y Sonia La Torre. Amigos, familiares y seguidores expresaron su alegría por la llegada de la bebé, celebrando junto a la pareja este momento tan especial. Hasta el momento, el video acumula 13,924 mil 'me gusta', 259 comentarios, 95 reposteado y fue compartido 146 veces.

Entre los comentarios destacados, Grasse Becerra escribió: “Qué lindos. Bendiciones para los tres, qué bellos”. Otros usuarios también manifestaron su emoción con mensajes como “Felicidades, que Dios los bendiga” y “Felicitaciones, qué preciosa y qué bello video, que Dios los bendiga siempre, lo mejor para ustedes”. Sin duda, la pareja está recibiendo un enorme respaldo y cariño por parte del público.

