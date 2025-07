'La subasta', programa conducido por Mateo Garrido Lecca, se estrenó el domingo 20 de julio con un rating de 5,9 puntos y se posicionó como uno de los programas más vistos del último fin de semana. En este nuevo espacio de América Televisión, la familia Los Suárez, respaldada por Verónica Linares, compitió contra la familia Los Téllez, quienes recibieron el apoyo de Rebeca Escribens. Estos últimos fueron los ganadores.

¿Qué programa fue el más visto del último domingo 20 de julio?

Ninguno de esos tres. El noticiero ‘Cuarto Poder’ se consolidó como el programa más visto del domingo, al alcanzar 8,2 puntos de rating, de acuerdo con información proporcionada por Kantar Ibope Media. Por otro lado, ‘Nunca Más’, el espacio de Andrea Llosa emitido por ATV, logró 6,3 puntos.

‘Evidencia oculta’, programa que compite directamente contra 'El valor de la verdad', alcanzó los 6,3 puntos, mientras que el espacio que conduce Beto Ortiz en Panamericana Televisión, obtuvo 4,9 puntos, por lo que se posicionó como el noveno programa más visto del día.

Mateo Garrido Lecca feliz por su debut como conductor en América TV

En una reciente entrevista con La República, el comediante manifestó su alegría por este nuevo reto en su carrera. "Feliz, encantado. Para mí, la conducción es algo que ya he hecho antes en corporativo o en mis shows de stand up, pero hacer tele en América, es un lujazo, así que estoy emocionadísimo", indicó.

Por otro lado, Mateo aseguró que no era necesario contar con una compañera en la conducción, tras rumores de que Laura Spoya iba a ser su partner. "El conductor de este formato no es la estrella. Son las familias, las cajas, los juegos. La estrella es el suspenso. Sin que suene a soberbia, no sé si era tan necesario. Creo con uno que sepa llevar la el ritmo del programa, es suficiente. Creo que dos no hubiesen podido brillar o hubiese sido como un postre de más", añadió.