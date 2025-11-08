Los fanáticos de Shakira cuentan los días para sus conciertos en Perú, programados para el 15, 16 y 18 de octubre en el Estadio Nacional. Aún quedan boletos disponibles. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Los fanáticos de Shakira cuentan los días para sus conciertos en Perú, programados para el 15, 16 y 18 de octubre en el Estadio Nacional. Aún quedan boletos disponibles. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Los fanáticos de Shakira vienen contando los días para ver a su ídola en el Perú. Como se recuerda, la artista colombiana ofrecerá tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Para los que no alcanzaron comprar entradas, aún quedan algunas para el tercer show. Los boletos se pueden adquirir en Teleticket.

La productora responsable de la llegada de Shakira a Perú informó que Shakira está lista para llegar con toda su artillería a nuestro país y no descarta que la intérprete de ‘La loba’ arribe a Lima con varios días de anticipación antes de sus tres presentaciones.

¿Shakira hará turismo en Perú?



Según fuentes cercanas al entorno de Shakira, existen grandes posibilidades de que la cantante colombiana llegue al Perú acompañada de todo su equipo de trabajo e incluso de algunos familiares.

“Shakira está feliz, agradecida y muy emocionada por la gran expectativa que sus fans peruanos tienen por sus shows. Sabe que quedan pocas localidades y no se descarta que haya grandes sorpresas durante su llegada a Lima”, señalaron fuentes confiables a la barranquillera.

Asimismo, no se descarta que la estrella latina pueda realizar algunas actividades previas a sus conciertos en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour’. La cantante evalúa llegar y preparar una serie de sorpresas para sus fanáticos peruanos.

Shakira no deja de hacer historia en la música

La cantante Shakira continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes y rentables del panorama musical actual. De acuerdo con reportes recientes desde su país natal, la artista ofreció nueve conciertos en Colombia que generaron un impacto económico superior a los 100 millones de dólares, una cifra histórica no solo para el país, sino también para la región latinoamericana. Más de 370 mil personas asistieron a sus presentaciones en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, marcando un hito en la industria del entretenimiento local.

Además, Shakira fue galardonada con el prestigioso premio Global Touring Icon otorgado por Billboard, en reconocimiento a su exitosa gira de estadios ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Este tour ha sido aclamado internacionalmente y ha encabezado listas de ventas gracias al fervor de sus seguidores en todo el mundo, consolidando su estatus como un fenómeno global de la música.

La gira finalizará en diciembre, con un total de 82 conciertos programados. Hasta el momento, ha recaudado 327,4 millones de dólares y vendido más de 2,5 millones de entradas, cifras que la posicionan entre las giras más exitosas de todos los tiempos.

