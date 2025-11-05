La semifinal de 'Esto es Guerra' comenzó el 3 de noviembre con la suspensión de Patricio Parodi, quien no respetó el descanso médico. Kevin Díaz tomó su lugar. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

La semifinal de ‘Esto es guerra’ inició el lunes 3 de noviembre. Antes de iniciar con las competencias individuales, la producción de ‘Esto es guerra’ anunció la suspensión de Patricio Parodi, quien no cumplió con el descanso médico que le dieron tras sufrir una lesión días antes. En reemplazo del capitán de los guerreros ingresó Kevin Díaz, quien volvió al reality juvenil por su revancha.

El pasado viernes, Patricio Parodi sufrió un esguince en primer grado mientras participaba en una competencia, por lo que le dieron seis días de descanso. Sin embargo, horas después de la lesión, el capitán de los ‘guerreros’ participó una fiesta y no respetó las indicaciones de los médicos.

¿Cómo le fue a ‘Esto es guerra’ en el rating el martes 4 de noviembre?



Sin Patricio Parodi, los ‘guerreros’ sobresalieron en las competencias de ‘Esto es guerra’ y dejaron atrás a los ‘combatientes’. Estos enfrentamientos tuvieron una buena recepción de la audiencia. Fue así que el programa registró casi 24 puntos de rating, según las cifras de Ibope Media.

Cabe indicar que aun con Patricio Parodi frente a cámaras, 'Esto es guerra' logró 21 puntos de rating el lunes 3 de noviembre. De esa manera, el programa conducido por Renzo Schuller y Katia Palma sigue conquistando al público en su temporada número 13.

En segundo lugar, se ubicó 'Al fondo hay sitio' con 22.5 puntos, ‘Los milagros de la rosa’ con 17.3 y luego 'Luz de luna 4' con 16.5 puntos de rating. Por otro lado, espacios como 'Yo soy' y 'Magaly TV, la firme’ quedaron fuera del top 10.

¿Cómo quedaron los enfrentamientos en ‘Esto es guerra’?



Alejandra Baigorria vs Onelia Molina (ganadora)

Kevin Díaz (ganador) vs Mario Irivarren

Pancho Rodríguez vs Said Palao (ganador)

Leandro (ganador) vs Jota



