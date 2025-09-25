HOYSuscripcion LR Focus

Cineastas se solidarizan con Magaly Solier: "Nos dio grandes alegrías con sus películas y enseñó a amar al Perú"

La actriz y cantante peruana atraviesa un delicado cuadro de salud. Cineastas se pronuncian y piden apoyar a una artista que ha representado al país en el mundo.

En 2017, Magaly Solier fue nombrada Artista para la Paz de la UNESCO.
En 2017, Magaly Solier fue nombrada Artista para la Paz de la UNESCO. | Difusión.

Magaly Solier es la actriz peruana más internacional, de eso no hay duda. Además, es la artista que, a través de su música, ha difundido el quechua e incluso aprendió muchik para interpretar a la Dama de Cao. También es una ciudadana, muchas veces, incómoda para el poder.

Al margen de su éxito en el cine, la actriz atraviesa años complicados y ha sido expuesta en más de una ocasión. En 2023, se habló de la vulneración a la intimidad que sufrió cuando las cámaras la grabaron dentro de un hospital. Ayer, desde Huanta, se difundió que había sido internada por una intoxicación con medicamentos, pero fue atendida a tiempo.  

Solier ha sufrido episodios de violencia. En 2017, denunció maltrato físico y psicológico. En una entrevista, nos hablaba de la violencia de género. “Denunciar quiere decir a la vez: te salvas o te matan. Si denuncias, te tienen que proteger, te tienen que ayudar en todo sentido: en lo psicológico, en casa, alimentación, que te den un trabajo, que te cuiden. Pero eso no pasa. Aquí la que denuncia tiene que cuidarse sola. A veces ni duermes. Yo sé lo que es”.

En comunicación con La República, la productora de cine Jenny Velapatiño y la directora Patricia Wiesse, pidieron respeto y solidaridad para Solier. “Pido tener empatía y respeto por ella y no emitir notas sensacionalistas desde su ignorancia, morbo o sus sillas de confort televisivas, con el único afán de aumentar sus ventas. Es fácil criticar y decir debes hacer terapia, como si tomar esa decisión fuera como ir a una farmacia. Hay que ponernos en sus zapatos y tener un poco de humanidad. El rating no es todo. Magaly nos dio grandes alegrías en las películas en las que actuó, nos enseñó a amar nuestro país, a comprender nuestra realidad, es momento de retribuirle ese amor. Hoy, nos toca a todxs apoyarla”, comenta la productora.

Por su lado, Wiesse recordó una conversación con la actriz.  “La fuimos a buscar a su chacra en Huanta, a principios de este año”, señala la documentalista. “Recuerdo sus palabras: ‘Yo soy una mujer del campo. Me levanto a las tres o cuatro de la mañana para empezar mi jornada. El trabajo en el campo necesita de mucha fuerza. Te quita la debilidad y la tristeza’. Luego de eso, nos señaló el sitio en el que ella veía los cadáveres regados casi a diario cuando era niña. ‘Yo lo he visto. Nadie me lo ha contado. A mi abuelita la mató Sendero’”.

La directora de Mujer de soldado y El Huaro, explica ese contexto que se olvida a menudo: en Ayacucho, las mujeres crecieron en el “epicentro de una guerra” y vivieron expuestas a la violencia desde niñas. “Nos impresionó su espontaneidad, su calidez, pero también su vulnerabilidad. Varias veces, mientras hablaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. Era evidente que estaba herida. Y de repente, mientras se movía y hablaba, se comenzó a transformar en Fausta, la protagonista de La teta asustada”.

Wiesse se refiere a aquel personaje que llevó a Perú a los Premios Óscar con una historia sobre el país. “Fausta heredó el miedo y el trauma de la violación sexual. Esta joven tiene tantas ansias de no repetir la historia de su madre que es capaz de introducirse una papa para evitar una posible violación sexual, y tiene la fuerza de enfrentar a su patrona y cobrarle por las canciones que esta le ha robado. Y después (Magaly Solier) se empezó a transformar en Celina, la protagonista de Magallanes, en los momentos en que la ira le salía a borbotones. ‘Es muy fácil sentir rabia. Tengo mucha rabia dentro de mí por mi propia experiencia. Yo lo he vivido”. En la película, la joven fue violada en un cuartel de Huanta, era ‘la chica del coronel’. Pero se sobrepone a los obstáculos y se enfrenta a los hombres que intentan comprar su silencio. ¿Quién no recuerda sus palabras en quechua en esa escena que es memorable en el cine peruano?”.

Los cineastas suelen decir que el cine es un espejo del país. Por eso, la carrera de Solier va más allá de los escenarios. “En estos momentos espero que esa Fausta y esa Celina- que son parte de Magaly- resurjan con todo su coraje para devolvernos a esa actriz y ser humano maravilloso”. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura no emitió un comunicado en sus redes sociales.

