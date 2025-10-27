HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

Maialen Farfán sorprendió al ‘traicionar’ a su padre Jefferson Farfán al festejar el nuevo título de Universitario, clásico rival de Alianza Lima. 

Maialen Farfán es la primera hija que tuvo Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Instagram.
Maialen Farfán es la primera hija que tuvo Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Instagram.

Jefferson Farfán celebró su cumpleaños número 41 el pasado domingo 26 de octubre con una gran fiesta en los Estados Unidos, acompañado de su novia, Xiomy Kanashiro, y de sus hijos, Adriano y Maialen. Sin embargo, no todo habría sido alegría para el exfutbolista, ya que ese mismo día Universitario se coronó tricampeón nacional, un hecho que no habría recibido con mucho entusiasmo por tratarse del clásico rival de Alianza Lima, club del cual la ‘foquita’ es ídolo e hincha confeso.

Sin embargo, lo que sí lo habría sorprendido a muchos, y más al propio Jefferson, fue que su hija mayor, Maialen Farfán, celebrará el título de los cremas y compartió en sus historias de Instagram la imagen del equipo campeón, lo que algunos usuarios lo tomaron como una ‘traición’ a su padre

Maialen Farfán celebrando el título de Universitario. Foto: Instagram.

Maialen Farfán celebrando el título de Universitario. Foto: Instagram.

Maialen Farfán festejó el título de Universitario en el día del cumpleaños de su padre

Jefferson Farfán es considerado uno de los grandes ídolos en Alianza Lima. Sus dos hijos, Adriano y Jeremy, también han formado parte de las divisiones menores del equipo, por lo que muchos asumían que toda la familia de la ‘foquita’ era hincha del cuadro blanquiazul.

Sin embargo, Maialen Farfán, de 20 años, rompió con esa tradición al exponer su simpatía por Universitario. La joven compartió en sus historias de Instagram una publicación celebrando el tricampeonato crema, justo el mismo día del cumpleaños 41 de su padre, algo que sorprendió a muchos.

¿Qué negocio tiene Maialen Farfán?

Durante una transmisión en vivo, Maialen Farfán reveló en que consiste su trabajo, que le viene generando buenas ganancias. Ella explicó que se dedica de lleno al marketing de influencia, abordando más la promoción de productos y servicios como marcas de ropa o casas de apuestas.

La hija mayor de Jefferson Farfán ha sabido aprovechar al máximo su gran alcance en redes sociales, gracias a ser la primogénita del exfutbolista de Alianza Lima y de la selección peruana.

