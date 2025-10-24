HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Streamers

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

En la última edición del podcast 'Guapotes', Curwen confesó que recibió una propuesta de una joyería para que elija el anillo con el que le propondría matrimonio a su prometida.

Curwen le pidió matrimonio a Carlita en un viaje a Punta Cana. Foto: composiciónLR/YouTube
Curwen le pidió matrimonio a Carlita en un viaje a Punta Cana. Foto: composiciónLR/YouTube

El youtuber Víctor Caballero, alias Curwen, detalló recientemente cómo está preparando su matrimonio con su prometida, Carla Campos-Salazar. El también creador de contenido indicó, en el programa de La Roro Network 'Guapotes', que no aceptará ningún tipo de canje para su boda, pese a contar con propuestas.

Recientemente, Curwen le pidió la mano a la diseñadora gráfica, en un viaje a Punta Cana, República Dominicana. Pese a diversos comentarios señalando la diferencia de edad entre ambos, la pareja se ha mostrado muy feliz con el momento que viven, aunque aún no han revelado la fecha del compromiso.

PUEDES VER: Curwen arremete contra Carlos Orozco y asegura que “se hace del pueblo”: “¿Quién pagó tu universidad?”

lr.pe

Curwen confiesa que no aceptará canjes para su matrimonio

Brindando detalles sobre los preparativos para su boda, Curwen recalcó que no está interesado en realizar canjes con marcas para que le proporcionen objetos o servicios, pues es algo que no le agrada.

"He dicho que no quiero ni un canje, ni uno. Me llega un poco que me ofrezcan cosas y después tengo que estar haciendo canjes. Me llega, la verdad", indicó.

"Para el anillo, me escribió una joyería y me dijeron 'yo te lo doy, elije el que tú quieras'. Yo dije que no", agregó.

Daniel Marquina, Jhovan Tomasevich y Grillo, conductores del espacio, bromearon sobre la postura del youtuber, alegando a que recibe un buen sueldo de los programas que conduce, como 'Todo Good': "Está pagando bien el 'Pelao'".

Curwen le pide matrimonio a Carlita en Punta Cana

Curwen sorprendió a su pareja, Carla Campos Salazar, con una propuesta de matrimonio, que fue anunciado durante el programa en vivo de ‘Todo Good’. El creador de contenido viajó en secreto a Punta Cana, República Dominicana, para entregarle el anillo, un gesto que emocionó a su novia y a los conductores del espacio.

La propuesta ocurrió mientras Carla asistía a la boda de una amiga, sin sospechar la llegada de Curwen. A pesar de perder dos vuelos por un pasaporte vencido y ajustes por la coyuntura política en Perú, el periodista logró llegar y grabar el momento romántico, en el que leyó un mensaje y terminó llorando de emoción.

Notas relacionadas
Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’ para cuestionar a políticos: “Con todo gusto”

LEER MÁS
Curwen responde a congresista Rosangella Barbarán tras críticas: "Lo único que usted hace es obedecer órdenes"

Curwen responde a congresista Rosangella Barbarán tras críticas: "Lo único que usted hace es obedecer órdenes"

LEER MÁS
Curwen queda 'paralizado' al ver que le donaron 500 euros EN VIVO: “Este programa tiene una patrona”

Curwen queda 'paralizado' al ver que le donaron 500 euros EN VIVO: “Este programa tiene una patrona”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

LEER MÁS
Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

LEER MÁS
Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

LEER MÁS
Streamer Zully cuenta el triste motivo por el que no pudo asistir a la universidad: "Me tocó trabajar"

Streamer Zully cuenta el triste motivo por el que no pudo asistir a la universidad: "Me tocó trabajar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Streamers

Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025