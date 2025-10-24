El youtuber Víctor Caballero, alias Curwen, detalló recientemente cómo está preparando su matrimonio con su prometida, Carla Campos-Salazar. El también creador de contenido indicó, en el programa de La Roro Network 'Guapotes', que no aceptará ningún tipo de canje para su boda, pese a contar con propuestas.

Recientemente, Curwen le pidió la mano a la diseñadora gráfica, en un viaje a Punta Cana, República Dominicana. Pese a diversos comentarios señalando la diferencia de edad entre ambos, la pareja se ha mostrado muy feliz con el momento que viven, aunque aún no han revelado la fecha del compromiso.

Curwen confiesa que no aceptará canjes para su matrimonio

Brindando detalles sobre los preparativos para su boda, Curwen recalcó que no está interesado en realizar canjes con marcas para que le proporcionen objetos o servicios, pues es algo que no le agrada.

"He dicho que no quiero ni un canje, ni uno. Me llega un poco que me ofrezcan cosas y después tengo que estar haciendo canjes. Me llega, la verdad", indicó.

"Para el anillo, me escribió una joyería y me dijeron 'yo te lo doy, elije el que tú quieras'. Yo dije que no", agregó.

Daniel Marquina, Jhovan Tomasevich y Grillo, conductores del espacio, bromearon sobre la postura del youtuber, alegando a que recibe un buen sueldo de los programas que conduce, como 'Todo Good': "Está pagando bien el 'Pelao'".

Curwen le pide matrimonio a Carlita en Punta Cana

Curwen sorprendió a su pareja, Carla Campos Salazar, con una propuesta de matrimonio, que fue anunciado durante el programa en vivo de ‘Todo Good’. El creador de contenido viajó en secreto a Punta Cana, República Dominicana, para entregarle el anillo, un gesto que emocionó a su novia y a los conductores del espacio.

La propuesta ocurrió mientras Carla asistía a la boda de una amiga, sin sospechar la llegada de Curwen. A pesar de perder dos vuelos por un pasaporte vencido y ajustes por la coyuntura política en Perú, el periodista logró llegar y grabar el momento romántico, en el que leyó un mensaje y terminó llorando de emoción.