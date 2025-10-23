El comunicador Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, tuvo una tajante respuesta hacia la congresista Rosangella Barbarán de Fuerza Popular. Todo se originó cuando la parlamentaria cuestionó al youtuber por criticar el fujimorismo. "Si tiene h* que deje de hablar de Keiko", indicó en TikTok. Al respecto, el creador de contenido resaltó que tiene la libertad para expresarse de diversos temas, especialmente políticos.

Curwen cuestiona a congresista Rosangella Barbarán: "Usted no es más que un engranaje"

Durante la reciente emisión del podcast 'Brutalidad política', el youtuber Curwen le respondió a la congresista Rosangella Barbarán y la cuestionó por su aparente alineamiento con ciertos sectores políticos. El influencer resaltó que no solo se enfoca en Keiko Fujimori, también otros personajes de la política en el Perú.

"Quien les habla vive de su trabajo. No solamente hablo de Keiko, hablo de diversas autoridades, de lo que hacen, de lo que no hacen, lo que dicen, de lo que aprueban, de lo que ocultan. Ese es mi trabajo y a diferencia de usted, señora, yo puedo darme un lujo enorme, que es el de hacer lo que me da la gana. Señora, lo único que usted hace es obedecer órdenes de su jefa, que es la señora Fujimori. Usted no es más que una pieza, un engranaje que se limita a obedecer", enfatizó.

De otro lado, Víctor Caballero argumentó que prefiere trabajar honradamente y ser muy transparente con sus seguidores. Además, que su objetivo es aclarar el panorama político mediante contenido digital, sin tener que censurado por alguien.

"Usted, pregúntese con qué dinero se pagó ese plato de comida que está allí, con el dinero que usted recibe, no como congresista, como pieza obediente de su partido. Dinero que recibe por mentirle a la gente, como lo hizo con la ley de las AFP. Yo prefiero vivir humildemente de mis yapes, de mis menciones y de mis videitos a tener que vivir sometido, oprimido, jamás. Lamento profundamente que usted no pueda, porque si lo hace se queda sin comer", indicó.