Víctor Caballero, mejor conocido como Curwen, se refirió en la última edición del programa 'Brutalidad Política' al periodista Carlos Orozco, apuntando a su estilo de vida y poniendo en tela de juicio la postura del también creador de contenido al referirse a ciertos temas sociales. Las declaraciones alusivas del conductor sobre el creador de La Roro Network llegan luego de la polémica en la que se vio involucrado el segundo mencionado con la comunicadora Manuela Camacho.

"Yo me gano la vida honradamente, yo trabajo. Ya quisiera yo tener las comodidades de otras personas. Y para que no estén diciendo 'seguramente se lo dice a tal persona', yo me estoy refiriendo al señor Carlos Orozco, directamente", expresó Curwen.

¿Qué dijo Curwen de Carlos Orozco en 'Brutalidad Política?

Tras comentar acerca de un determinado auspicio para su podcast, Curwen mencionó a Orozco, asegurando que el conductor de 'Ouke' está aparentando en los espacios de opinión en los que participa.

"Se viene a hacer del pueblo, del barrio. El señor estudió en la Universidad Católica del Perú, en la escala más alta todavía. ¿Quién pagó esa universidad?", dijo Víctor Caballero.

Manuela Camacho denunciará a podcast de Carlos Orozco por exponer a su esposo

La periodista Manuela Camacho anunció que tomará medidas legales contra el podcast 'Ouke', conducido por Carlos Orozco y emitido en el canal de streaming 'La Roro Network', debido a que el programa divulgó el nombre de su esposo y la empresa en la que labora, lo que considera una grave violación a su derecho a la privacidad, intimidad y seguridad familiar.

El incidente surgió durante un episodio de 'Ouke' en el que los conductores reaccionaban a un clip del programa de Camacho, 'Al aire causa', donde ella mencionaba de manera ligera que le resulta atractivo un hombre con conciencia social que participe en marchas. Orozco, tomando el comentario a la ligera, cuestionó públicamente el empleo del esposo de la periodista y exigió a su equipo de producción datos sobre su ocupación.