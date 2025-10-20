'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Miles de jóvenes se reunieron en la primera edición del ‘Ya Toca Fest’ en Lima, un festival con Mauricio Mesones, Laguna Pai, Diana Salas, entre otros. Además de ser un evento gratuito de música, funciona como una plataforma para abordar los temas que le importan a una generación. Los asistentes reciben un plumón para escribir sus respuestas a preguntas como: ¿quién tiene que limpiar todo esto? o ¿qué te frustra?

“La mayoría de respuestas que aparecen no son solo el Congreso, el Gobierno o un tercero; son todos nosotros. A todos nos toca, ¿no? Entonces, hay un sentido de responsabilidad, de participación, que yo siento que es mucho más grande que el que estamos dispuestos a ubicar a los jóvenes”, nos responde Daniela Rotalde del Río. “Y ellos no encuentran el espacio y los canales para que esa energía cívica comience con este mundo adulto que no los toma en cuenta”, agrega la directora del proyecto.

En los últimos años a pesar de la evidente desconexión de la ciudadanía de la política y el hartazgo, los jóvenes se manifestaron en marchas. “El proyecto nace conceptualmente alrededor de 2020 cuando el Perú se levanta y sale a la calle en las marchas contra Merino. Yo recuerdo que todos los politólogos y analistas estaban buscando quién era el líder de esos movimientos, ¿no? Y la gran sorpresa de todo fue que no había un liderazgo visible, sino que los jóvenes se habían organizado de acuerdo a sus intereses. Entonces, se nos queda la idea de que hay, digamos, una energía cívica, joven, importante, que está ahí, pero que no la estamos entendiendo”.

Esta entrevista se realizó antes de la marcha del 15 de octubre.

¿Cómo reaccionó el público en las regiones?

En Cajamarca hicimos el primer festival, que fue en julio. Fue un experimento, ¿no? “Vamos a hacer un festival, entrada gratis, con bandas cajamarquinas. Llevamos a Mauricio Mesones, tenemos estas activaciones que les permiten a ellos interactuar y dejar su voz”, pero no sabíamos quién iba a llegar, no sabíamos si iban a llegar diez o nadie. Al final, llegaron tres mil jóvenes, a pesar de que tuvimos cambio de local 24 horas antes, fue una locura. Y, de hecho, una cosa muy bonita que pasó es que yo pensé que vendrían a escuchar música, pero las activaciones que tenemos para que ellos se comuniquen, interrumpían el concierto, eran súper largas. Y cuando les preguntábamos por qué estaban ahí o para qué habían ido, decían: “Nos han dicho que este es un lugar donde por fin vamos a poder hablar”.

Este festival ha coincidido con las marchas de la generación Z. ¿Qué piensas de ello?

Yo creo que los jóvenes están más involucrados con el futuro de este país de lo que creemos. No han tirado la toalla. Ahora, no han tirado la toalla porque no pueden; porque no es que van a heredar un país, es que es su país que están construyendo ellos. Lo que sí pienso es que, en general, el desencanto con la clase política hace que muchos de ellos se convenzan de que podemos pasar de demandar políticas públicas, servicios de calidad y un Estado eficiente a pensar que, si uno trabaja en su carril, va a sacar adelante a su familia. Y ahí es donde nos rompemos como comunidad. Entonces, Ya Toca, que tiene más canales que el festival, nace con la vocación de vamos a restablecer un poco el tejido social, de darle a los jóvenes la posibilidad de sentirse parte de algo que construye.

Pero hay muchos jóvenes que esperan dejar el país, ¿no? Y padres que están convencidos de que es lo mejor.

Sí, de hecho, son muchos. Nosotros tenemos otro canal de comunicación con ellos, que son los cabildos. Vamos y viajamos a las regiones y tenemos reuniones. Y claro, hay un momento en el que les pregunto: ¿Quién se quiere ir del Perú? Y te podría decir que el 95% de todos los chicos con los que hemos conversado se quieren ir ahora. Pueden estar en zonas altoandinas, en la selva, en la costa y en el sur. O sea, es masiva la sensación de desencanto. Sin embargo, saben también que no todos se van a poder ir. Entonces, creo que estamos abocados a intentar que esa frustración colectiva se convierta en una noción de colectivo que puede darle la vuelta a las cosas. Yo siempre les digo: “ustedes saben que son el 30% del electorado peruano. Ustedes pueden mover un país entero”.