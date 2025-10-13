HOYSuscripcion LR Focus

Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

Tras varios años, la icónica banda Korn regresa a suelo peruano para hacer vibrar a su público con un electrizante concierto lleno de energía. Para esta ocasión, los padres del Nu Metal llegarán acompañados de Spiritbox y Seven Hours After Violet.

La banda tendrá el soporte de Spiritbox y Seven Hours After Violet. Foto: composiciónLR/Live Nation/Bizarro Live Perú
La banda tendrá el soporte de Spiritbox y Seven Hours After Violet. Foto: composiciónLR/Live Nation/Bizarro Live Perú

La banda de nu metal estadounidense Korn volverá a pisar el Perú tras nueve años de ausencia. Luego de varios días de incertidumbre, el esperado anuncio del concierto de la agrupación liderada por Jonathan Davis se hizo oficial, en lo que promete ser una velada inolvidable para los fanáticos del género. Nuestro país será parte de una gira latinoamericana que tendrá el apoyo de la emergente banda canadiense de metalcore Spiritbox y de Seven Hours After Violet, que cuenta en sus filas con el bajista de System of a Down, Shavo Odadjian.

Conoce en la siguiente nota todo sobre esta presentación cargada de intensidad, incluida la fecha oficial, el recinto escogido y el inicio de la preventa en Teleticket.

PUEDES VER: Interpol confirma concierto en Lima 2026: conoce la fecha, lugar y cuándo inicia la preventa de entradas

lr.pe

Korn en Perú: ¿cuándo y dónde será el concierto en Lima?

La productora Bizarro Live Entertainment confirmó que el concierto de Korn en Perú se realizará el martes 5 de mayo de 2026, mientras que el reciento elegido para esta presentación especial será el Multiespacio Costa 21, en San Miguel.

Este será la primera vez que la banda tocará en Lima luego de su última presentación en la capital en 2017, cuando fueron estelaristas del festival Vivo X El Rock.

Anuncio oficial del concierto de Korn en Lima. Foto: Instagram/Bizarro Live Perú

Anuncio oficial del concierto de Korn en Lima. Foto: Instagram/Bizarro Live Perú

Korn en Lima 2026: ¿cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Korn en Perú iniciará el jueves 16 de octubre a las 11.00 a. m., a través de la página web de Teleticket.

Se espera una gran demanda de los boletos por parte de la legión de fanáticos que tiene la agrupación en nuestro país, quienes esperan escuchar en vivo temas como 'Freak on a Leash', 'Falling Away from Me', 'Got the Life', entre otros éxitos que marcaron a toda una generación.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket para Korn?

Adquirir entradas para el concierto de Korn en Lima es un proceso sencillo y accesible a través de Teleticket. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para garantizar tu asistencia:

  1. Accede a Teleticket: Visita la página web oficial de Teleticket.
  2. Crea tu cuenta: Regístrate proporcionando tus datos personales y una contraseña. Confirma tu registro mediante el correo electrónico.
  3. Inicia sesión: Ingresa a tu cuenta y busca el evento de Korn.
  4. Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno para seleccionar las entradas.
  5. Selecciona y compra: Elige la zona y los asientos deseados, ingresa los datos de tu tarjeta y completa la compra.
  6. Verifica tus entradas: Asegúrate de que tus boletos se encuentren en la sección “MIS E-TICKETS” de tu cuenta.
