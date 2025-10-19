Fiorella Cayo sorprende al confesar que está en celibato tras su último divorcio hace 3 años: "No hay nadie que me guste"
"Ni siquiera nada de besos, nada", expresó la actriz Fiorella Cayo, quien dejó en shock a más de uno al revelar por primera vez que se mantiene en celibato desde el 2022.
La polémica actriz Fiorella Cayo volvió a acaparar la atención del público luego de brindar declaraciones sinceras sobre su vida sentimental en una entrevista con Verónica Linares para el pódcast 'La Linares'. Durante la conversación, la artista sorprendió al revelar que vive en celibato desde que culminó su matrimonio con Miguel Labarthe, hace tres años, y que, por decisión personal, ha optado por no mantener ningún tipo de relación desde entonces.
Lejos de la exposición mediática que caracterizó etapas anteriores de su carrera, la artista de 49 años afirmó que esta etapa de introspección le ha permitido reencontrarse consigo misma. A pesar de su decisión, aclaró que sigue creyendo en el amor y que no descarta volver a enamorarse cuando llegue el momento adecuado.
Fiorella Cayo revela por qué se mantiene en el celibato hace varios años
En el más reciente episodio de 'La Linares', Fiorella Cayo habló abiertamente sobre su situación sentimental y sorprendió al reconocer que no ha tenido ningún tipo de acercamiento romántico desde su divorcio con Miguel Labarthe en 2022. “No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff... ni siquiera de besos, nada", expresó en un primer mometo.
Esta declaración de la también bailarina peruana dejó totalmente desconcertada a Verónica Linares, quien quiso saber el tiempo exacto en el que Fiorella Cayo estaba en celibato. "Mira, yo desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien”, confesó con naturalidad frente a la también conductora de América Noticias.
Durante la entrevista, la actriz recordó un episodio que se hizo público tiempo atrás, cuando fue captada besando a un joven, pero aclaró que aquello no derivó en una relación sentimental. “Salió un video de unos besos con alguien especial para mí, con el que salí y me dijo para ser novios, un chico demasiado lindo, educado (...) la percepción de lo que se vio de eso no me gustó, pero fue algo bonito. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba lista para tener una relación”, precisó la artista nacional.
¿Quién fue Miguel Labarthe, el segundo esposo de Fiorella Cayo?
La actriz y cantante Fiorella Cayo vivió su segundo matrimonio junto a Miguel Labarthe, un empresario peruano relacionado con el sector inmobiliario. La pareja inició su romance en 2018 y, tras algunos meses de relación, decidieron unir sus vidas en una celebración privada rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.
Aunque en un inicio mostraron una relación estable y reservada, el vínculo con Labarthe no logró superar el paso del tiempo. Algunos años después, la artista confirmó públicamente su separación, destacando que ambos optaron por tomar caminos distintos en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.
Sin embargo, Fiorella Cayo también reconoció que la ruptura estuvo marcada por una situación difícil de superar. En una entrevista, expresó abiertamente que tolera muchas cosas, menos el engaño. "Cuando hay una infidelidad, es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor", expresó.