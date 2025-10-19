HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Espectáculos

Fiorella Cayo sorprende al confesar que está en celibato tras su último divorcio hace 3 años: "No hay nadie que me guste"

"Ni siquiera nada de besos, nada", expresó la actriz Fiorella Cayo, quien dejó en shock a más de uno al revelar por primera vez que se mantiene en celibato desde el 2022.

Fiorella Cayo hizo sorpresiva confesión en una reciente entrevista. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Fiorella Cayo hizo sorpresiva confesión en una reciente entrevista. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La polémica actriz Fiorella Cayo volvió a acaparar la atención del público luego de brindar declaraciones sinceras sobre su vida sentimental en una entrevista con Verónica Linares para el pódcast 'La Linares'. Durante la conversación, la artista sorprendió al revelar que vive en celibato desde que culminó su matrimonio con Miguel Labarthe, hace tres años, y que, por decisión personal, ha optado por no mantener ningún tipo de relación desde entonces.

Lejos de la exposición mediática que caracterizó etapas anteriores de su carrera, la artista de 49 años afirmó que esta etapa de introspección le ha permitido reencontrarse consigo misma. A pesar de su decisión, aclaró que sigue creyendo en el amor y que no descarta volver a enamorarse cuando llegue el momento adecuado.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Fiorella Cayo recibe romántica sorpresa de tiktoker Yun tras coqueteos en vivo: 'Solo viajé para verte'

lr.pe

Fiorella Cayo revela por qué se mantiene en el celibato hace varios años

En el más reciente episodio de 'La Linares', Fiorella Cayo habló abiertamente sobre su situación sentimental y sorprendió al reconocer que no ha tenido ningún tipo de acercamiento romántico desde su divorcio con Miguel Labarthe en 2022. “No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff... ni siquiera de besos, nada", expresó en un primer mometo.

Esta declaración de la también bailarina peruana dejó totalmente desconcertada a Verónica Linares, quien quiso saber el tiempo exacto en el que Fiorella Cayo estaba en celibato. "Mira, yo desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien”, confesó con naturalidad frente a la también conductora de América Noticias.

Durante la entrevista, la actriz recordó un episodio que se hizo público tiempo atrás, cuando fue captada besando a un joven, pero aclaró que aquello no derivó en una relación sentimental. “Salió un video de unos besos con alguien especial para mí, con el que salí y me dijo para ser novios, un chico demasiado lindo, educado (...) la percepción de lo que se vio de eso no me gustó, pero fue algo bonito. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba lista para tener una relación”, precisó la artista nacional.

PUEDES VER: Fiorella Cayo enfurece con su hijo Facundo Oliva por faltarle el respeto en live de TikTok: 'Siéntate, malcriado'

lr.pe

¿Quién fue Miguel Labarthe, el segundo esposo de Fiorella Cayo?

La actriz y cantante Fiorella Cayo vivió su segundo matrimonio junto a Miguel Labarthe, un empresario peruano relacionado con el sector inmobiliario. La pareja inició su romance en 2018 y, tras algunos meses de relación, decidieron unir sus vidas en una celebración privada rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

Aunque en un inicio mostraron una relación estable y reservada, el vínculo con Labarthe no logró superar el paso del tiempo. Algunos años después, la artista confirmó públicamente su separación, destacando que ambos optaron por tomar caminos distintos en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, Fiorella Cayo también reconoció que la ruptura estuvo marcada por una situación difícil de superar. En una entrevista, expresó abiertamente que tolera muchas cosas, menos el engaño. "Cuando hay una infidelidad, es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor", expresó.

Notas relacionadas
Fiorella Cayo sorprende al revelar que Alessia Rovegno todavía quiere a Hugo García pese a ruptura: "Eso es hermoso"

Fiorella Cayo sorprende al revelar que Alessia Rovegno todavía quiere a Hugo García pese a ruptura: "Eso es hermoso"

LEER MÁS
Fiorella Cayo recibe romántica sorpresa de tiktoker Yun tras coqueteos en vivo: "Solo viajé para verte"

Fiorella Cayo recibe romántica sorpresa de tiktoker Yun tras coqueteos en vivo: "Solo viajé para verte"

LEER MÁS
Fiorella Cayo enfurece con su hijo Facundo Oliva por faltarle el respeto en live de TikTok: "Siéntate, malcriado"

Fiorella Cayo enfurece con su hijo Facundo Oliva por faltarle el respeto en live de TikTok: "Siéntate, malcriado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aldo Miyashiro revela la verdadera razón por la que Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar"

Aldo Miyashiro revela la verdadera razón por la que Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

LEER MÁS
Susana Alvarado no se queda callada y se pronuncia tras ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina: "Mala vibra"

Susana Alvarado no se queda callada y se pronuncia tras ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina: "Mala vibra"

LEER MÁS
Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

LEER MÁS
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

LEER MÁS
Aldo Miyashiro expone su incertidumbre sobre el futuro de su programa 'Habla Chino' en Willax: "Yo me voy tranquilo"

Aldo Miyashiro expone su incertidumbre sobre el futuro de su programa 'Habla Chino' en Willax: "Yo me voy tranquilo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Espectáculos

Imitador de ‘El Ruso’ llegó a ‘Yo soy’ y conmovió con un fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Muere Sam Rivers, histórico bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025