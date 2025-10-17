Amaranta posterga su concierto por la crisis social y se solidariza con familia de joven asesinado en marcha
Amaranta hizo un llamado a priorizar la seguridad y expresó su solidaridad con la familia del cantante Eduardo Ruiz, quien perdió la vida tras un incidente con la policía.
Debido a la ola de inseguridad ciudadana en nuestro país, varios artistas como Gian Marco y Tony Succar han tenido que suspender sus conciertos. A ellos se suma Amaranta, la reconocida agrupación que tuvo que postergar su espectáculo ‘VI Gala Tunantera’, inicialmente programado para el 26 de octubre en el centro de convenciones Maracaná de Jesús María.
“Debido a la delicada situación social y política que estamos viviendo, y con el objetivo de priorizar la seguridad de todos, nos vemos obligados a postergar la VI Gala Tunantera”, señala el comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales el último jueves 16 de octubre.
Amaranta se solidariza con familia de Eduardo Ruíz
Asimismo, la agrupación liderada por Karina Benites expresó su profunda solidaridad con la familia del joven cantante de Hip Hop Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo por parte de un agente de la PNP vestido de civil al retirarse de la marcha del pasado miércoles 15 de octubre.
“En estos momentos de incertidumbre, es fundamental que demostremos empatía y solidaridad con todas las personas afectadas. Queremos asegurarnos de que todos puedan disfrutar de nuestra música en un entorno seguro y tranquilo. Pero, sobre todo, queremos solidarizarnos con la familia de nuestro compatriota caído en su legítimo derecho a la protesta”, añadieron.
Comunicado de Amaranta sobre su show en Jesús María. Fotos: Facebook/Amaranta
Con esta decisión, Amaranta se suma a otros artistas nacionales como Tony Succar y Gian Marco, quienes también optaron por reprogramar sus eventos como medida de seguridad y en señal de respeto al contexto actual.
¿Cuándo será el nuevo show de Amaranta?
La nueva fecha para la VI Gala Tunantera será el 30 de noviembre en el centro de convenciones Maracaná de Jesús María. Las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, y aún se pueden adquirir a través de Ticketmaster.