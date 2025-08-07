HOY

Espectáculos

Hospitalizan de emergencia a Karina Benites, líder de Amaranta: cancelan conciertos del fin de semana

Amaranta solicitó a los fans enviar energías positivas y deseos de pronta recuperación para Karina Benites, quien ha cautivado con temas como ‘Decías que me querías’.

Karina Benites, vocalista de Amaranta, fue hospitalizada de emergencia en la Clínica Internacional de San Borja debido a una situación médica delicada, el 7 de agosto. Foto: difusión.
Karina Benites, vocalista de Amaranta, fue hospitalizada de emergencia en la Clínica Internacional de San Borja debido a una situación médica delicada, el 7 de agosto. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Karina Benites, la vocalista y líder de la agrupación Amaranta, fue hospitalizada de emergencia la madrugada del jueves 7 de agosto tras sentirme mal de salud. La intérprete de temas como ‘Decías que me querías’ y ‘Malo tu corazón’ se encuentra internada en la  Clínica Internacional de San Borja “debido a una situación médica delicada”.

“Agradecemos profundamente la comprensión de nuestros seguidores y fans en estos momentos difíciles. Pedimos a todos que envíen sus buenas vibraciones, energías positivas y deseos de pronta recuperación para nuestra vocalista”, dice parte del comunicado que se compartió en las redes sociales de la agrupación.

PUEDES VER: Amaranta defiende a Corazón Serrano tras duras críticas por su vestuario en Juliaca: “Ellas son artistas, no modelos”

lr.pe

Amaranta cancela conciertos en Lima, Trujillo y Áncash

Además de revelar con preocupación el estado de salud de Karina Benites, la agrupación Amaranta expresó su tristeza al tener que cancelar tres conciertos que estaban programadas para este fin de semana. La artista y su grupo ya no se presentarán en Huamachuco (viernes 8 de agosto), en el aniversario de Revelación 5.40 (sábado 9 de agosto) y en San Lorenzo de Marca en Áncash (domingo 10 de agosto). 

“Queremos aprovechar esta oportunidad para disculparnos sinceramente con el público de los eventos previstos para este fin de semana (...) Les mantendremos informados sobre su estado y próximas fechas de presentación”, añaden.

Comunicado de Amaranta. Foto: difusión.

Comunicado de Amaranta. Foto: difusión.

Como era de esperar, los fans de Amaranta dejaron los mejores deseos a Karina. “Esperemos tu pronta recuperación, Dios lo conceda muy prontito y así estés nuevamente en tus presentaciones”, “Hermosa Karina, muchas bendiciones para tu pronta recuperación y retorno a los escenarios para seguir deleitándonos con tu preciosa voz las canciones del ande de nuestro querido Perú” y “Mi apoyo y oraciones, Karina, que todo saldrá bien, tú eres fuerte, muchas bendiciones”; fueron algunas de las reacciones.

