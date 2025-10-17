Pascal comparte su experiencia en el concierto con Carlos Vives en Lima, pero expresa su preocupación por la creciente inseguridad en Perú. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Pascal comparte su experiencia en el concierto con Carlos Vives en Lima, pero expresa su preocupación por la creciente inseguridad en Perú. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Pascal, una de las voces más auténticas y prometedoras del pop latino contemporáneo, tiene sentimientos encontrados. Si bien se mostró feliz por haber compartido escenario con Carlos Vives en el último concierto que ofreció en Lima, el pasado 10 de octubre; el cantautor peruano expresó su preocupación por la ola de criminalidad que ha afectado a los artistas y al resto de peruanos.

Pascal compartió escenario con Carlos Vives en Costa 21 de Lima. Foto: difusión.

Pascal se solidariza con víctimas de inseguridad ciudadana



Antes de ofrecer lo mejor de su repertorio en Costa 21, el cantante Pascal admitió que sintió un poco de miedo subir al escenario, pese a que le dieron todas las garantías de seguridad. Sin embargo, se enfocó en el show y dio lo mejor de sí. En conversación con La República, el intérprete de ‘Dame tu mano’ expresó su solidaridad con los artistas que se vieron obligados a suspender sus espectáculos.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

“Me pone triste todo lo que está pasando, no solamente con mis demás compañeros que han tenido que cancelar sus shows, sino también con algunos artistas que lamentablemente han fallecido durante estos tiempos”, manifestó Pascal, quien también expresó su solidaridad con los músicos de Agua Marina, con los transportistas y con todos aquellos que no pueden trabajar tranquilos a raíz de las extorsiones.

“Muchísimas personas tenemos que salir a trabajar todos los días para poder comer y no me parece justo ni me parece que está bien la situación en la que estamos viviendo ahora. La gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de trabajar y tiene miedo de poder disfrutar un poco de la calle. Es algo que me apena mucho y espero que se solucione muy pronto”, añadió.

Pascal, quien hace poco sorprendió con su presencia en los Premios Juventud 2025 en Panamá, indicó que no concibe lo que pueda sentir si le pasa a él lo que sufren muchos de sus colegas artistas. “No creo que me pueda imaginar el miedo que puedan sentir en ese momento, porque al final es tu vida y no importa el trabajo que tengas, todos estamos trabajando por un futuro mejor, por poder darle de comer a nuestros hijos, si es que los tenemos, y poder ayudar a nuestras familias. Nadie se tiene que meter con el trabajo de nadie y espero que estas cosas se solucionen muy pronto y poder volver a respirar paz en las calles de Perú”, concluyó.

Pascal renovó su tema ‘Dame tu mano’



Uno de los momentos más emotivos que vivió Pascal en el concierto que ofreció en Costa 21 fue cuando presentó, por primera vez, una nueva versión de su aclamado tema ‘Dame tu mano’. Su clásica balada sonó mucho más moderna, gracias a un nuevo máster y una producción completamente renovada que reinterpreta la canción con una fuerza y sensibilidad únicas.

“Quise volver a esta canción porque tiene un mensaje que sigue resonando. Hoy la siento más viva, más profunda, y quería que sonara como la siento ahora”, comenta Pascal. “Esta canción habla sobre un amor incondicional, más que un amor romántico, como de esas personas que están en nuestras vidas y que siempre están en las cosas buenas, como en las cosas malas, como en los momentos tristes o en los momentos felices. Es como esa mano de alguien que tenemos para poder salir a adelante y seguir con nuestra vida”, añadió.

Con una mezcla de elegancia y honestidad interpretativa, la nueva versión de ‘Dame tu mano’ reafirma el compromiso artístico de Pascal con la autenticidad y la evolución constante. La canción, que habla de acompañamiento, fe y protección, se convierte en una experiencia más íntima y cinematográfica gracias a su nueva producción.

