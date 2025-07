Corazón Serrano se convirtió en el centro de la controversia tras su reciente actuación en Juliaca, donde las integrantes del grupo se presentaron con vestimenta que cubría gran parte de su cuerpo y de su rostro. Esta decisión generó opiniones divididas; mientras que la conductora Magaly Medina consideró que fue una falta de respeto hacia los asistentes, otras artistas, como Karina Benites, líder de Amaranta, defendieron al conjunto piurano. “Me parece injusto que las critiquen”, afirmó la cantante de ‘Malo tu corazón’.



“Son artistas que tienen que tratar de ser profesionales y cumplir con el público que los espera con ese mismo frío para ver su actuación. Son un grupo que se ha caracterizado por presentarse en ropas bastante ligeras porque es parte del show. Si tú vas a bailar vestida como una esquimal, ¿quién te va a querer ver? (...) irrespetaron a su público, quienes estaban mirando pingüinos, un aburrimiento total”, comentó Magaly Medina.

Karina Benites respalda a las chicas de Corazón Serrano



Karina Benites, líder de la agrupación Amaranta, lamentó los comentarios negativos contra Corazón Serrano y defendió el profesionalismo del grupo norteño, que, a pesar de las extremas condiciones climáticas, cumplió con su presentación. Para la artista vernacular, es injusto juzgar sin saber lo que implica cantar en temperaturas bajo cero.



“Las señoritas han cumplido con su labor y con el público, no se echaron para atrás. No han dicho: ‘hace demasiado frío, no canto’. Al contrario, han cumplido. Las personas que las critican no conocen ni han tenido la experiencia de lo que se vive en el escenario, en un lugar tan gélido. Por experiencia propia, trabajar en temperaturas bajo cero es bastante difícil, respiras aire helado, estás muy expuesta, pero lo haces por el cariño del público”, declaró Karina Benites, quien también defendió a Milena Wharton de las duras palabras de Fresialinda.



Asimismo, Benites indicó que lo más importante es la salud y que se debe velar por ello. “Ellas son artistas, no son modelos. Están ahí porque cantan, interpretan canciones que le gustan a la gente del público, y el público va para escuchar sus voces. No creo que se hayan sentido afectados. El hecho de que no hayan usado los trajes representativos de la agrupación no significa que haya sido una falta de respeto al público”, sentenció la líder de Amaranta, agrupación que se presentará este 17 de julio en el emblemático Centro Cultural Brisas del Titicaca, donde mostrará un espectáculo que incluirá danzas como el Huaylas, el Carnaval Ayacuchano, el Tinku y la mística Diablada. Las entradas están a la venta en Teleticket: