Hija de Marcelo Tinelli rechaza posible boda de su padre con Milett Figueroa y ‘Peluchín’ reacciona: “Lo dice con un sufrimiento”

Candelaria Tinelli se pronunció desde el Cusco de forma despectiva ante la posibilidad de que su padre, Marcelo Tinelli, se case con Millet Figueroa, durante una corta entrevista con las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Marcelo Tinelli y sus hijas se despidieron del Cusco. Foto: Composición LR/Instagram.
Marcelo Tinelli y sus hijas se despidieron del Cusco. Foto: Composición LR/Instagram.

Marcelo Tinelli, sus dos hijas, sus familiares y Milett Figueroa se encuentran en Cusco grabando lo que será la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, reality de Amazon Prime. Uno de los fuertes rumores que circula desde hace semanas es el de una posible boda entre el famoso presentador argentino y la modelo.

Precisamente, Candelaria Tinelli, hija de Marcelo, se pronunció por primera vez sobre el tema y rechazó contundentemente que su padre vaya a casarse con la peruana. “No, no, no”, señaló la heredera del presentador ante las cámaras de ‘Amor y fuego’. Sus declaraciones llamarón bastante la atención de Rodrigó Gonzales ‘Peluchín’.

PUEDES VER: Periodista argentino asegura que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fingen su romance por un contrato mediático: ''No se aguantan más''

lr.pe

Candelaria Tinelli niega que su padre se case con Milett Figueroa y ‘Peluchín’ reacciona

“No, no, no, no”, respondió Candelaria Tinelli desde el Cusco ante la pregunta del reportero de ‘Amor y fuego’ sobre una hipotética boda entre su padre y Milett Figueroa. Sin embargo, lo dijo con un tono despectivo, lo que sorprendió a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’, quien no dudó en reaccionar.

“Lo dice con un sentimiento, como un sufrimiento. ‘No me ha hablado del tema, no, no, no’”, comentó entre risas el presentador, incluso imitando la forma en que Candelaria Tinelli dio su respuesta. La hija del argentino, quien no se llevaría bien con la modelo nacional, también aseguró que disfrutó su estadía en la ciudad imperial.

Cabe resaltar que la presencia de la familia Tinelli y Milett Figueroa paralizó el cusco, movilizando a múltiples medios de comunicación hasta la zona. El martes 14 de octubre culminaron las grabaciones en dicho lugar, y tanto Marcelo como sus hijas y equipo de producción retornaron a la Argentina.

PUEDES VER: Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de mala relación: "Nunca hubo nada"

lr.pe

Gigi Mitre asegura que podría haber boda entre Marcelo y Milett en el reality

Por otra parte, Gigi Mitre afirmó que una hipotética boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa podría darse en una tercera temporada de ‘Los Tinelli’: “No sería nada descabellado que haya boda en caso de que esta segunda temporada sea un exitazo”, sostuvo la presentadora en vivo.

A esto, ‘Peluchín’ opinó sobre el rumor de que Amazon Prime estaría exigiendo a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa mantener una relación sentimentalmente. “Él nunca ha necesitado una primera dama”, comentó el conductor.

