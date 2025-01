La actriz peruana Haydeé Cáceres, de 74 años y con 55 años de trayectoria en teatro, televisión y cine, es una de las figuras más destacadas de la actuación en el país. Actualmente, sigue cautivando al público con su papel de Emma en la serie ‘Nina de Azúcar’ de América Televisión. Su capacidad para interpretar roles en distintos géneros, desde drama y comedia hasta terror y acción, la ha consolidado como una de las mejores actrices nacionales de los últimos tiempos.

Lo que pocos sabían es que, antes de dedicarse de lleno a la actuación, estudió una carrera profesional en la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), la cual abandonó para seguir su verdadera pasión: el teatro. Una apuesta arriesgada que terminó dándole grandes frutos, lo que le permitió brillar en producciones icónicas como ‘Gamboa’, ‘Al fondo hay sitio’, ‘La paisana Jacinta’ y su aclamado papel protagónico en la película ‘El corazón de Luna’, precandidata de Perú en los Premios Óscar del 2023.

¿Qué carrera estudio la actriz Haydeé Cáceres en la UNMSM?

Haydeé Cáceres reveló que estudió la carrera de Servicio Social en la Universidad Mayor de San Marcos. Sin embargo, decidió dejarla para seguir su verdadera pasión: el teatro, un amor que descubrió desde el colegio, donde siempre conseguía los papeles principales en las obras escolares. “Mira, yo ingresé a San Marcos a estudiar Servicio Social, pero me incliné por el teatro. Entonces fue mi decisión porque si me gustaba algo tenía que hacerlo, pero antes no había tanto apoyo”, le contó la histórica actriz nacional al diario Trome.

Pese a lo arriesgado de su decisión, ya que muchos le advertían que el teatro no le daría estabilidad económica, ella siguió adelante. “Me decían que del teatro no voy a sacar nada. Pero yo soy terca y le decía a mi padre: “Yo voy a ser de mi arte, una profesión”, y tengo eso bien grabado. Cada día amo más mi profesión porque me ha dado todo”, aseguró la exfigura de ‘AFHS’ al medio en mención, en el que también reveló que de niña soñaba con ser enfermera, pero su miedo a las agujas y la sangre la llevó a desistir de ese deseo.

Haydeé Cáceres interpreta a Emma, abuela de la protagonista Nina, en 'Nina de Azúcar'. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Haydeé Cáceres: actriz fue hospitalizada por pancreatitis que comprometió sus pulmones

¿Quién fue el esposo de Haydeé Cáceres y cuantos hijos tiene?

Haydeé Cáceres se casó con el también actor Humberto Cavero, a quien conoció en la escuela de teatro. Lamentablemente, él falleció y la actriz quedó viuda. La pareja tuvo cuatro hijas, todas vinculadas al arte. “Sé que se me fue, pero él me está ayudando, protegiendo y cuidando”, declaró a Trome.

Sobre un posible retiro de la actuación a fines de 2025, lo descartó por completo. “Esa palabra no me gusta. Todavía tengo ganas, todavía tengo muchas cosas por dar, muchos personajes por interpretar. Me dio COVID, he pasado muchas cosas y creo que todavía no me quieren ni arriba ni abajo (risas). Así que estoy feliz haciendo lo que amo”, afirmó.