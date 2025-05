Giuliana Rengifo atraviesa una situación angustiante luego de ser nuevamente amenazada por extorsionadores. A través de mensajes de texto, los delincuentes le exigen dinero a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, quienes residen en Piura.

Ante el temor constante, la cantante ha decidido tomar medidas extremas para protegerse. Reveló que está considerando comprar un arma y usar chaleco antibalas durante sus conciertos, además de contratar seguridad personal, debido a que se encuentra desesperada de su situación. “Yo no puedo dejar de trabajar, tengo que ver por mi familia”, aseguró a Trome.

Giuliana Rengifo aterrada de que extorsionadores le hagan daño a sus hijas

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo relató el verdadero calvario emocional que viene atravesando a raíz de graves amenazas cometidas por extorsionadores, que, según ella, conocen la dirección exacta de sus familiares en Piura. Su mayor temor es que puedan hacerles daño a sus hijas.

“Realmente estoy muy asustada, pensé que esto ya había terminado, pero no. Mi mánager recibió otro mensaje amenazándome, estoy nerviosa y preocupada por mis hijas, mi familia. Ellos (los delincuentes) hasta escriben la dirección de mi familia aquí en Piura. Yo vine para acá porque estoy grabando un spot y me quedaré hasta el viernes”, le contó a Trome,

La artista también reveló que ya denunció el hecho cuando recibió las primeras amenazas, meses atrás, pero lamenta la falta de acción de las autoridades. “No veo que la Policía haga algo, vine a hablar con las autoridades para que tomen acciones porque en Piura la violencia está desbordada”, expuso.

Giuliana Rengifo mostrando las amenazas hechas por los extorsionadores. Foto: La República.

¿Cuánto dinero le exigen extorsionadores a Giuliana Rengifo?

Liz Benítez, mánager de Giuliana Rengifo, filtró audios de una llamada en la que se enfrenta a extorsionadores, quienes amenazaban de hacerle daño a la cantante y a su familia si no le entregaban S/30.000

"Yo qué tengo que arreglar contigo, ¿eres imbécil? ¿Quieres matar ahí? Hazlo, a mí no me vas a amenazar. Yo no tengo que llegar a ningún arreglo contigo porque no te debo nada", se escucha decir la mánager de Rengifo a los delincuentes.