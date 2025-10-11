Carlos Vives ofreció un emotivo concierto en Costa 21, Lima, el pasado viernes 10 de octubre, donde interpretó sus éxitos y rindió homenaje a la música peruana. | Foto: Bizarro Live Entertainment Perú

Carlos Vives ofreció un emotivo concierto en Costa 21, Lima, el pasado viernes 10 de octubre, donde interpretó sus éxitos y rindió homenaje a la música peruana. | Foto: Bizarro Live Entertainment Perú

Carlos Vives ofreció un emotivo concierto en Costa 21 la noche del último viernes 10 de octubre. Además de interpretar sus mejores éxitos como ‘La gota fría’, ‘Carito’, ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, ‘Volví a nacer’, entre otros, el artista colombiano hizo una pausa a su concierto para rendir un homenaje a la música peruana. Asimismo, en más de una ocasión lamentó que temas políticos distancien a la población.

“Mientras la política nos desune, la música nos une”, indicó Carlos Vives en pleno concierto que ofreció en Lima. Minutos después, el colombiano sorprendió a más de uno al cantar las primeras estrofas de ‘Y se llama Perú’, tema de Augusto Polo Campos que se popularizó en la voz de Arturo Zambo Cavero.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Carlos Vives rinde homenaje a la música peruana



“Cosechando mis mares, sembrando mis tierras / Quiero más a mi patria / Mi nación que luchando / Rompió las cadenas de la esclavitud / Es la tierra del inca / Que el Sol ilumina porque Dios lo manda / Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre / Y le puso Perú / Atesoran sus playas / La riqueza pesquera de mi mar soberano”, cantó Carlos Vives antes de mencionar al gran intérprete peruano.

“Si vuelvo a nacer, quiero ser el Zambo Cavero”, dijo Vives, lo que generó el aplauso del respetable. “Es en serio, para cantar esta ‘vaina’ como Dios manda. Pero los hemos querido tanto”, añadió Carlos, para irse directamente al coro. “Y se llama Perú / Con P de patria / La E del ejemplo / La R del rifle / La U de la unión”.

Segundos después, el público sorprendió a Carlos Vives a cantar a todo pulmón ‘Y se llama Perú’, por lo que el colombiano aconsejó a que se siga promoviendo ese tipo de música. “No olviden esa música, enséñesela a los jóvenes. ¿Yo fui bien criado, no? Bueno, entonces, póngame de ejemplo: ‘Carlos Vives oía al Zambo’. Tienen que oír a Chabuca, a Eva, a (Susana) Baca y tienen que oír a mi amigo Gian Marco. No dejen la música peruana en la tierra del olvido”, dijo.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Ante miles de personas, Carlos Vives derrochó talento, carisma y mucha energía en su concierto en Lima, que forma parte de su gira ‘El rock de mi pueblo’. Aunque directamente no cuestionó a las autoridades peruanas por todo lo que estamos viviendo, el colombiano se refirió a la política en más de una ocasión y pidió que se mantengan unidos.

