HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultura Asiática

Jinyoung en Lima 2025: a qué hora inicia su fan meeting, dónde será y cómo conseguir entradas con descuento

El recordado cantante de B1A4 y actor de 'Dulce hogar' y 'La niña de mis ojos' ya se encuentra en Lima. Si eres fan de Jinyoung, esto es lo que debes saber de su esperado fan meeting.

Jinyoung ha protagonizado 'La niña de mis ojos', 'Dulce hogar' y 'Mi primer amor de verdad'.
Jinyoung ha protagonizado 'La niña de mis ojos', 'Dulce hogar' y 'Mi primer amor de verdad'. | Foto: composición LR/Freepik/ERRE Producciones

Jung Jinyoung, famoso actor surcoreano y exvocalista de B1A4, ya se encuentra en Perú para presentar este su fan meeting 'Happy Together 2025', un evento íntimo que reunirá a sus seguidores en la ciudad de Lima. La cita promete una experiencia distinta a los conciertos tradicionales: música en vivo, dinámicas exclusivas, fotos con el exidol de k-pop y más.

La visita marca el reencuentro del famoso coreano con el público peruano, tras su primera presentación en 2016 como parte de B1A4. Ahora, con una carrera consolidada en la actuación y una creciente popularidad en Latinoamérica, la estrella de 'La niña de mis ojos' y 'Dulce hogar' vuelve con una propuesta más cercana que busca fortalecer el vínculo con sus admiradores.

PUEDES VER: Conciertos en Perú 2025: SUPER JUNIOR y otros shows imperdibles de octubre con fechas y precios

lr.pe

¿Cuándo será el fan meeting de Jinyoung en Lima 2025?

La fecha confirmada para el fan meeting 'Happy Together 2025' de Jinyoung en Lima es el domingo 12 de octubre de 2025. El evento comenzará puntualmente a las 7.30 p. m., según lo informado por la plataforma oficial de venta de entradas, Ticketmaster.pe. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que el formato incluye dinámicas especiales que podrían iniciar antes del ingreso general.

Este tipo de encuentros, populares en Asia, combinan música en vivo, juegos interactivos y momentos personales con el artista. No se trata de un concierto convencional, sino de una velada diseñada para generar cercanía y complicidad entre el actor de 'La niña de mis ojos' y sus seguidores. La duración estimada del evento aún no ha sido revelada, pero se espera que supere las dos horas.

PUEDES VER: Kino llega a Perú por primera vez: fecha de concierto, precios de entradas y todo sobre la gira 'I think I think too much'

lr.pe

¿Dónde se realizará el fan meeting de Jinyoung en Lima?

El lugar elegido para esta cita es el Auditorio del Pentagonito, ubicado en el distrito de San Borja, Lima. Este recinto ha sido sede de múltiples eventos culturales y musicales, como el concierto del cantante coreano Colde, y cuenta con una infraestructura adecuada para recibir a cientos de asistentes en un ambiente cómodo y seguro.

El Auditorio ofrece buena accesibilidad para personas con movilidad reducida, y se ha recomendado el sector VIP como la zona más adecuada para quienes asistan en silla de ruedas. Además, el espacio permite una distribución que favorece la interacción directa entre el artista y el público, elemento clave en este tipo de fan meetings.

PUEDES VER: Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: "Estamos trabajando muy duro"

lr.pe

¿Cómo conseguir entradas para el fan meeting de Jinyoun en Lima con descuento?

Las entradas para 'Happy Together 2025' están disponibles exclusivamente en Ticketmaster.pe. Todas incluyen acceso a la sesión Hi-Bye, un momento especial en el que cada fan podrá despedirse personalmente de Jinyoung. Este beneficio está incluido en todos los tipos de entrada, sin necesidad de adquirir experiencias adicionales.

Para quienes buscan descuentos, existe una opción oficial: del 10 al 11 de octubre se ha lanzado una promoción especial, que permite adquirir entradas a casi mitad de precio en todas las zonas. Además, hay dos experiencias adicionales disponibles —Full Experience y Special Experience— que incluyen acceso al soundcheck y fotos con el artista, pero no están sujetas a descuento.

Fan meeting de Jinyoung en Lima 2025: precios de entradas. Foto: Ticketmaster

Fan meeting de Jinyoung en Lima 2025: precios de entradas. Foto: Ticketmaster

Fan meeting de Jinyoung en Lima 2025: precios de entradas. Foto: Ticketmaster

Fan meeting de Jinyoung en Lima 2025: precios de entradas. Foto: Ticketmaster

Notas relacionadas
Overpass Lima cancela presentación de fromis_9 y Mark Tuan: productora anuncia cambios en el escenario

Overpass Lima cancela presentación de fromis_9 y Mark Tuan: productora anuncia cambios en el escenario

LEER MÁS
Netflix estrena versión karaoke de 'Las guerreras K-pop': canta todas las canciones con las HUNTR/X y los Saja Boys

Netflix estrena versión karaoke de 'Las guerreras K-pop': canta todas las canciones con las HUNTR/X y los Saja Boys

LEER MÁS
Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: "Estamos trabajando muy duro"

Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: "Estamos trabajando muy duro"

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capítulo especial de 'Bon Appétit, Majestad': cuándo se estrena y dónde verlo

Capítulo especial de 'Bon Appétit, Majestad': cuándo se estrena y dónde verlo

LEER MÁS
Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: "Estamos trabajando muy duro"

Los 7 miembros de BTS reaparecen en live y emocionan al confirmar nuevo álbum: "Estamos trabajando muy duro"

LEER MÁS
¡Yuzuru Hanyu anunció su divorcio! Patinador japonés reveló por qué acabó su matrimonio

¡Yuzuru Hanyu anunció su divorcio! Patinador japonés reveló por qué acabó su matrimonio

LEER MÁS
Rocky, estrella del kpop y exintegrante de ASTRO, llega a Perú por primera vez: entradas, fecha y lugar de su concierto

Rocky, estrella del kpop y exintegrante de ASTRO, llega a Perú por primera vez: entradas, fecha y lugar de su concierto

LEER MÁS
'Los desenredos del amor': reparto completo, actores y quién es quién en el nuevo éxito coreano en Netflix

'Los desenredos del amor': reparto completo, actores y quién es quién en el nuevo éxito coreano en Netflix

LEER MÁS
'La traición del amor' drama chino gratis: cómo y dónde ver la serie viral ONLINE y en español latino

'La traición del amor' drama chino gratis: cómo y dónde ver la serie viral ONLINE y en español latino

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Cultura Asiática

Dramas coreanos que llegan en octubre 2025: 'El genio y los deseos', '¿Te casarías conmigo?' y otros estrenos imperdibles en Netflix y Disney+

Capítulo especial de 'Bon Appétit, Majestad': cuándo se estrena y dónde verlo

'El genio y los deseos' en Netflix: ¿a qué hora sale el nuevo drama coreano?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025