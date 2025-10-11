Jinyoung ha protagonizado 'La niña de mis ojos', 'Dulce hogar' y 'Mi primer amor de verdad'. | Foto: composición LR/Freepik/ERRE Producciones

Jung Jinyoung, famoso actor surcoreano y exvocalista de B1A4, ya se encuentra en Perú para presentar este su fan meeting 'Happy Together 2025', un evento íntimo que reunirá a sus seguidores en la ciudad de Lima. La cita promete una experiencia distinta a los conciertos tradicionales: música en vivo, dinámicas exclusivas, fotos con el exidol de k-pop y más.

La visita marca el reencuentro del famoso coreano con el público peruano, tras su primera presentación en 2016 como parte de B1A4. Ahora, con una carrera consolidada en la actuación y una creciente popularidad en Latinoamérica, la estrella de 'La niña de mis ojos' y 'Dulce hogar' vuelve con una propuesta más cercana que busca fortalecer el vínculo con sus admiradores.

¿Cuándo será el fan meeting de Jinyoung en Lima 2025?

La fecha confirmada para el fan meeting 'Happy Together 2025' de Jinyoung en Lima es el domingo 12 de octubre de 2025. El evento comenzará puntualmente a las 7.30 p. m., según lo informado por la plataforma oficial de venta de entradas, Ticketmaster.pe. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que el formato incluye dinámicas especiales que podrían iniciar antes del ingreso general.

Este tipo de encuentros, populares en Asia, combinan música en vivo, juegos interactivos y momentos personales con el artista. No se trata de un concierto convencional, sino de una velada diseñada para generar cercanía y complicidad entre el actor de 'La niña de mis ojos' y sus seguidores. La duración estimada del evento aún no ha sido revelada, pero se espera que supere las dos horas.

¿Dónde se realizará el fan meeting de Jinyoung en Lima?

El lugar elegido para esta cita es el Auditorio del Pentagonito, ubicado en el distrito de San Borja, Lima. Este recinto ha sido sede de múltiples eventos culturales y musicales, como el concierto del cantante coreano Colde, y cuenta con una infraestructura adecuada para recibir a cientos de asistentes en un ambiente cómodo y seguro.

El Auditorio ofrece buena accesibilidad para personas con movilidad reducida, y se ha recomendado el sector VIP como la zona más adecuada para quienes asistan en silla de ruedas. Además, el espacio permite una distribución que favorece la interacción directa entre el artista y el público, elemento clave en este tipo de fan meetings.

¿Cómo conseguir entradas para el fan meeting de Jinyoun en Lima con descuento?

Las entradas para 'Happy Together 2025' están disponibles exclusivamente en Ticketmaster.pe. Todas incluyen acceso a la sesión Hi-Bye, un momento especial en el que cada fan podrá despedirse personalmente de Jinyoung. Este beneficio está incluido en todos los tipos de entrada, sin necesidad de adquirir experiencias adicionales.

Para quienes buscan descuentos, existe una opción oficial: del 10 al 11 de octubre se ha lanzado una promoción especial, que permite adquirir entradas a casi mitad de precio en todas las zonas. Además, hay dos experiencias adicionales disponibles —Full Experience y Special Experience— que incluyen acceso al soundcheck y fotos con el artista, pero no están sujetas a descuento.

Fan meeting de Jinyoung en Lima 2025: precios de entradas. Foto: Ticketmaster