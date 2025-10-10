Billie Eilish pasa un susto con un fan en su concierto y la reacción se hace viral

El concierto de Billie Eilish, realizado el jueves 9 de octubre en el Kaseya Center de Miami como parte de su gira Hit Me Hard and Soft, comenzó con un emotivo encuentro entre la artista y sus seguidores, pero rápidamente se convirtió en un momento de tensión.

Durante la interacción, un fanático tomó a la cantante de 23 años, jalándola hacia la barrera de seguridad, lo que resultó en una caída que fue registrada por los presentes. Afortunadamente, Eilish logró liberarse gracias a la intervención del equipo de seguridad. A pesar de la sorpresa inicial, la intérprete mantuvo la calma y continuó con su actuación.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Billie Eilish confirma su relación con Natt Wolf: cantantes fueron fotografiados besándose en un balcón en Venecia

Billie Eilish sufre altercado con fanático en pleno concierto

En las redes sociales, se han difundido videos del incidente en el que una espectadora enfrenta al presunto agresor de la cantante Billie Eilish. La policía de Miami ha confirmado que el individuo fue retirado del lugar, aunque aclararon que, hasta el momento, no se han presentado cargos criminales en su contra.

Este no es el primer episodio peligroso que vive Eilish, ya que en diciembre de 2024, durante otro concierto, recibió un golpe de una pulsera lanzada por un fan. A pesar de estos contratiempos, su gira internacional sigue adelante, con nuevas fechas programadas en Florida y otras ciudades del noreste de Estados Unidos, finalizando el 23 de noviembre en San Francisco.

Reacciones en redes sociales tras ataque a Billie Eilish

La reciente actuación de Billie Eilish generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos asistentes al concierto compartieron su descontento por un incidente que afectó a la artista. Los usuarios manifestaron su indignación, destacando la serenidad que Eilish mostró ante la situación.

Comentarios como “Eso no es fandom, es agresión. ¿Cómo alguien puede hacer algo así durante un concierto?” y “Ella solo estaba devolviendo afecto y alguien le arruinó el momento. ¿Dónde están los límites?”, reflejan la preocupación por el comportamiento de algunos fanáticos. Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo han ofrecido declaraciones sobre lo sucedido.