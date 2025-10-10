HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Entretenimiento

Billie Eilish pasa un susto con un fan en su concierto y la reacción se hace viral

La cantante estadounidense Billie Eilish sufrió un jaloneo por parte de uno de sus fanáticos, pero su equipo de seguridad la protegió.

Billie Eilish es una de las cantantes más famosas del mundo. Foto: CBS
Billie Eilish es una de las cantantes más famosas del mundo. Foto: CBS

El concierto de Billie Eilish, realizado el jueves 9 de octubre en el Kaseya Center de Miami como parte de su gira Hit Me Hard and Soft, comenzó con un emotivo encuentro entre la artista y sus seguidores, pero rápidamente se convirtió en un momento de tensión.

Durante la interacción, un fanático tomó a la cantante de 23 años, jalándola hacia la barrera de seguridad, lo que resultó en una caída que fue registrada por los presentes. Afortunadamente, Eilish logró liberarse gracias a la intervención del equipo de seguridad. A pesar de la sorpresa inicial, la intérprete mantuvo la calma y continuó con su actuación.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Billie Eilish confirma su relación con Natt Wolf: cantantes fueron fotografiados besándose en un balcón en Venecia

lr.pe

Billie Eilish sufre altercado con fanático en pleno concierto

En las redes sociales, se han difundido videos del incidente en el que una espectadora enfrenta al presunto agresor de la cantante Billie Eilish. La policía de Miami ha confirmado que el individuo fue retirado del lugar, aunque aclararon que, hasta el momento, no se han presentado cargos criminales en su contra.

Este no es el primer episodio peligroso que vive Eilish, ya que en diciembre de 2024, durante otro concierto, recibió un golpe de una pulsera lanzada por un fan. A pesar de estos contratiempos, su gira internacional sigue adelante, con nuevas fechas programadas en Florida y otras ciudades del noreste de Estados Unidos, finalizando el 23 de noviembre en San Francisco.

PUEDES VER: American Music Awards 2025: esta es la lista de los ganadores con Billie Eilish como la estrella de la noche

lr.pe

Reacciones en redes sociales tras ataque a Billie Eilish

La reciente actuación de Billie Eilish generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos asistentes al concierto compartieron su descontento por un incidente que afectó a la artista. Los usuarios manifestaron su indignación, destacando la serenidad que Eilish mostró ante la situación.

Comentarios como “Eso no es fandom, es agresión. ¿Cómo alguien puede hacer algo así durante un concierto?” y “Ella solo estaba devolviendo afecto y alguien le arruinó el momento. ¿Dónde están los límites?”, reflejan la preocupación por el comportamiento de algunos fanáticos. Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo han ofrecido declaraciones sobre lo sucedido.

Notas relacionadas
Billie Eilish confirma su relación con Natt Wolf: cantantes fueron fotografiados besándose en un balcón en Venecia

Billie Eilish confirma su relación con Natt Wolf: cantantes fueron fotografiados besándose en un balcón en Venecia

LEER MÁS
American Music Awards 2025: esta es la lista de los ganadores con Billie Eilish como la estrella de la noche

American Music Awards 2025: esta es la lista de los ganadores con Billie Eilish como la estrella de la noche

LEER MÁS
Estrellas del rock y del pop se reúnen en concierto FireAid

Estrellas del rock y del pop se reúnen en concierto FireAid

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Perú este fin de semana: entradas, fecha y lugar para ver a Carlos Vives, Jin Young, Ela Taubert y más artistas

Conciertos en Perú este fin de semana: entradas, fecha y lugar para ver a Carlos Vives, Jin Young, Ela Taubert y más artistas

LEER MÁS
Florcita Polo se reinventa y sorprende al iniciar estudios para convertirse en podóloga : “Yo aprendo al toque”

Florcita Polo se reinventa y sorprende al iniciar estudios para convertirse en podóloga : “Yo aprendo al toque”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Entretenimiento

Phillip Chu Joy revela cómo la muerte de su padre lo inspiró a ayudar a miles de familias peruanas: “Me emociona dar”

Marco Romero a 12 años de 'Porque yo creo en ti': "Es parte de la playlist de peruanidad de todos"

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera en el Parque de la Exposición: fecha y precios de entradas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025