Ivana Yturbe sorprende al mostrar adelanto de su baile para boda con Beto Da Silva: "Empezando"

Ivana Yturbe cumplirá uno de sus sueños más anhelados al casarse por religioso con el futbolista Beto Da Silva. A pocos meses de la gran celebración, la modelo ya inició los ensayos de su esperado baile de bodas y compartió un adelanto con sus seguidores.

“Empezando las clases”, escribió Ivana Yturbe en sus historias de Instagram junto a un emoji de novia, mostrando un breve fragmento en el que aparece concentrada mientras recibe las indicaciones de su profesor de baile. La publicación generó expectativa entre sus fans, quienes esperan con ansias más detalles de la boda programada para 2026.

El video difundido por la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló que los preparativos de su matrimonio religioso ya están en marcha. En las imágenes, Ivana Yturbe luce sonriente y enfocada en aprender los pasos que marcarán uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: el primer baile como esposos.

La modelo e influencer también adelantó que junto con el futbolista Beto Da Silva planea bailar el tema 'Perfecta', de la reconocida banda Miranda. Además, en declaraciones anteriores, la modelo dio detalles de su vestido de novia, el cual estará a cargo de la diseñadora Marilia Alfaro, quien será la responsable de confeccionar el traje para el esperado día.

¿Cuándo se será la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva?

La boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva se llevará a cabo en junio de 2026 en Maras, Cusco, según lo anunció la propia modelo en una entrevista con Magaly Medina. El lugar elegido, conocido por sus impresionantes paisajes, será el escenario perfecto para un evento que promete ser inolvidable.

La exchica reality confirmó que durará tres días, ya que en su matrimonio civil, realizado en Trujillo en 2021 durante la pandemia, no pudieron festejar como lo soñaban. “Me casé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos, por eso vayan preparadísimos para celebrar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor”, declaró.