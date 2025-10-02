HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso
EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     EN VIVO | Federación de construcción civil y Sutep marchan al Congreso     
Espectáculos

Ivana Yturbe sorprende al mostrar adelanto de su baile para boda con Beto Da Silva: "Empezando"

La modelo Ivana Yturbe inició los ensayos de su baile nupcial y compartió un adelanto en redes, a meses de su boda religiosa con Beto Da Silva en Cusco.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva tienen una hija de 4 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Ivana Yturbe y Beto Da Silva tienen una hija de 4 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Ivana Yturbe cumplirá uno de sus sueños más anhelados al casarse por religioso con el futbolista Beto Da Silva. A pocos meses de la gran celebración, la modelo ya inició los ensayos de su esperado baile de bodas y compartió un adelanto con sus seguidores.

“Empezando las clases”, escribió Ivana Yturbe en sus historias de Instagram junto a un emoji de novia, mostrando un breve fragmento en el que aparece concentrada mientras recibe las indicaciones de su profesor de baile. La publicación generó expectativa entre sus fans, quienes esperan con ansias más detalles de la boda programada para 2026.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: 'Que no me embarre'

lr.pe

Ivana Yturbe muestra ensayos de su baile de boda con Beto Da Silva

El video difundido por la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló que los preparativos de su matrimonio religioso ya están en marcha. En las imágenes, Ivana Yturbe luce sonriente y enfocada en aprender los pasos que marcarán uno de los momentos más emotivos de la ceremonia: el primer baile como esposos.

La modelo e influencer también adelantó que junto con el futbolista Beto Da Silva planea bailar el tema 'Perfecta', de la reconocida banda Miranda. Además, en declaraciones anteriores, la modelo dio detalles de su vestido de novia, el cual estará a cargo de la diseñadora Marilia Alfaro, quien será la responsable de confeccionar el traje para el esperado día.

PUEDES VER: Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: 'Tantas noches estudiando'

lr.pe

¿Cuándo se será la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva?

La boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva se llevará a cabo en junio de 2026 en Maras, Cusco, según lo anunció la propia modelo en una entrevista con Magaly Medina. El lugar elegido, conocido por sus impresionantes paisajes, será el escenario perfecto para un evento que promete ser inolvidable.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La exchica reality confirmó que durará tres días, ya que en su matrimonio civil, realizado en Trujillo en 2021 durante la pandemia, no pudieron festejar como lo soñaban. “Me casé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos, por eso vayan preparadísimos para celebrar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor”, declaró.

Notas relacionadas
Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

LEER MÁS
Ivana Yturbe revela exclusivos detalles de su próximo matrimonio religioso con Beto Da Silva: "Queremos casarnos aquí"

Ivana Yturbe revela exclusivos detalles de su próximo matrimonio religioso con Beto Da Silva: "Queremos casarnos aquí"

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La palabra que Magaly registró en Indecopi: quien la use sin permiso será multado con S/772.500

La palabra que Magaly registró en Indecopi: quien la use sin permiso será multado con S/772.500

LEER MÁS
Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

LEER MÁS
Magaly Medina comete infidencia en vivo y expone conversación entre Gustavo Salcedo y actor colombiano vinculado a Maju Mantilla: “Le pidió disculpas”

Magaly Medina comete infidencia en vivo y expone conversación entre Gustavo Salcedo y actor colombiano vinculado a Maju Mantilla: “Le pidió disculpas”

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

LEER MÁS
¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Espectáculos

Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025