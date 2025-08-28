Beto Cuevas reveló que uno de sus gustos musicales culposos son las canciones de Tongo. | Foto: Composición LR/ Instagram de Beto Cuevas/ YouTube

Beto Cuevas reveló que uno de sus gustos musicales culposos son las canciones de Tongo. | Foto: Composición LR/ Instagram de Beto Cuevas/ YouTube

El cantante chileno Beto Cuevas, exvocalista de la banda de rock La Ley, sorprendió al público peruano al confesar que la música del fallecido artista nacional Tongo forma parte de sus gustos musicales "culposos". La revelación se dio durante una entrevista en el programa radial ‘Studio 92’, en el marco de su reciente visita al país.

En el segmento de preguntas rápidas, Cuevas fue consultado directamente sobre cuál era su gusto musical menos confesable. “El Tongo”, respondió, lo que provocó sorpresa en el conductor. Con humor, el artista evocó algunos de los temas más conocidos del cantante peruano y destacó su originalidad.

¿Qué dijo Beto Cuevas sobre Tongo?

“Claro, todo eso y todos esos grandes clásicos que hizo”, comentó Cuevas al referirse a José Abelardo Gutiérrez, mejor conocido como Tongo, quien falleció el 10 de marzo del 2023 y es considerado una figura emblemática de la cultura popular peruana.

El músico chileno también relató que, en una de sus visitas anteriores a Lima, tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Tongo. Según contó, fue gracias a la gestión de un empresario local que el encuentro se concretó en un restaurante, donde compartieron un momento que quedó inmortalizado en una fotografía. “Fue una linda experiencia. Que en paz descanse El Tongo”, expresó.

¿Quién es Beto Cuevas?

Beto Cuevas (Luis Alberto Cuevas Olmedo) nació el 12 de septiembre de 1967. Es un cantante, compositor y artista chileno reconocido principalmente por haber sido el vocalista y líder de la banda de rock alternativo La Ley, una de las agrupaciones más influyentes del rock en español durante los años 90. Con la banda, grabó discos emblemáticos como ‘Invisible’ (1995) y ‘Uno’ (2000), y obtuvo un Grammy y varios Grammy Latino, lo que consolidó su prestigio internacional.

Tras la separación de La Ley en 2005, inició una carrera como solista con álbumes como ‘Miedo escénico’ (2008) y ‘Transformes’ (2012). Además, incursionó en el cine, el teatro y las artes visuales, lo que evidencia su versatilidad creativa.