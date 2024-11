La actriz e influencer Alexia Barnechea alista maletas para viajar a Los Ángeles donde estudiará actuación. Regresará para el estreno de 'Locos de amor', película que filmó en Uruguay, y que llegará a las salas el 14 de febrero de 2025. "Me encantó trabajar en otro país, contar historias. Toda la película se filmó allá. Fueron dos meses intensivos grabando canciones y coreografías. Y el proceso fue que se editaba mientras se grababa. El estreno, el día del amor, va perfecto con lo que se quiere contar allí", dice sobre la ópera prima de Miguel Valladares y donde comparte créditos con Thiago Vernal, Brando Gallesi, Ray del Castillo, Monserrat Brugué.

Alexia es consciente de la gran llegada que tiene con el público joven y dice que una de las cosas que más ama de la actuación es precisamente el poder conectar y acompañar a personas que tal vez tengan algún problema propio de la edad. "Creo que puedo acompañar a personas que no tienen confianza en hablar de sus problemas, a veces pasa que no queremos pensar en problemas porque sentimos que somos los únicos. Lo que me motiva a ser actriz es sentir que acompaño a alguien que no se siente solo" dijo durante el anuncio del Gran Día, jornada solidaria que beneficiará a los niños que se hospedan en Casa Ronald McDonald Perú para que continúen con sus tratamientos médicos y a los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Con casi cuatro millones de seguidores en TikTok señala que es una responsabilidad grande estar frente a una red social. "Se pueden estar dando mensajes equivocados, a veces. Y hay que dar énfasis en que todos debemos ser escuchados, queridos. Yo lo que intento hacer es ser lo más auténtica posible. Tal vez, de alguna forma, puedo hacer que alguien sea feliz y se sienta identificado conmigo".

PUEDES VER: ¿Quién es la madre de Kina Malpartida?: fue la primera modelo peruana en salir en la portada de Vogue

Sobre su partida a Los Ángeles, señala que estos días está apreciando muchísimo a su familia. "Valorando el tiempo con ellos. Son dos años de estudio y de repente hago otras cosas más. Esa escuela tiene dos sedes, Nueva York y Los Ángeles. Postulé, audicioné, ensayé y me becaron en un porcentaje por excelencia. Tengo nervios porque yo me estoy financiando mi carrera, será la primera vez que sea 100% responsable económicamente".

Muchos dirían, acá tienes trabajo, contactos y hasta un emprendimiento (su línea de ropa): ¿Por qué irte?

Acá en Lima he llevado muchos talleres de actuación con buenísimos maestros a quienes admiro. La razón por la que me voy es que quiero desafiar mis límites, siento que a mi edad, tengo 19 años, tengo la posibilidad de arriesgarme. Tal vez, más adelante mucha gente va a depender de mí y, de repente, no voy a poder hacer esto que tanto soñé y no quiero quedarme con el bichito de decir: Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Lo que estoy haciendo es soñar en grande y si se puede, cumplir los sueños.

Artistas anuncian el Gran Día de McDonald’s. Foto: difusión

¿De qué trata el Gran Día?

El 100% de la venta de la emblemática hamburguesa Big Mac de McDonald´s se destinará a Aldeas Infantiles SOS Perú y a la Asociación Casa Ronald McDonald. Una compra con propósito que contribuye a la formación e inclusión laboral de jóvenes y para niños que reciben tratamiento médico complejo permanezcan junto a sus familias. Se realizará el 22 de noviembre en todos sus locales a nivel nacional.